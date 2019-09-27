السلطات وجمعيات تنتشل أسرة مشردة قرب ميدلت

ياسين أوشن

بعد انتشار خبر مبيت أم رفقة أطفالها الثلاثة في العراء ببومية، إقليم ميدلت، تدخلت جمعيات المجتمع المدني بمعية السلطات المحلية، قصد إيواء الأسرة التي تعاني الضياع، نتيجة غياب معيل يقيها شظف العيش.

وفي هذا السياق قال يوسف، أحد "أبناء بومية"، إنه بعد انتشار الخبر دخلت الجمعيات المحلية والسلطات على الخط، لإنهاء مآسي تلك الأسرة التي كانت تعيش التشرد بمحاذاة مسجد.

وتابع يوسف، في تصريح لهسبريس، بأنه يثمن هذه الالتفاتة الهادفة إلى تقديم يد العون لأسرة هي في أمس الحاجة إلى من يساعدها على مشاق الحياة في ظل غياب المعيل، ويشيد بهذا التضامن الذي أبداه المجتمع المدني والسلطات المحلية بالمنطقة.

من جانبه قال سعيد أحبار، رئيس الشبكة الأولى للجمعيات المحلية ببومية: "بمجرد علمنا بأن هناك أسرة تعيش حالة التشرد، قصدنا القائد لاقتراح أن نؤويها في منزل تابع للملك الجماعي بعد إصلاحه وتوفير بعض الأثاث به، فأبدى موافقته، غير أنه بعد مرور ساعة اتصل بي وأخبرني بأن تلك الأم لا تريد الاستقرار ببومية، وحثنا على الحديث معها لمعرفة وجهتها ومقصدها".

واستطرد أحبار في تصريح لهسبريس: "الأم قصدت بومية للتسول تزامنا مع الرواج الذي تعرفه المنطقة المعروفة بضيعات التفاح، وأخبرتنا بأنها تريد شد الرحال إلى أيت سحاق بحضور القائد، رغم أننا أخبرناها بأنه بالإمكان إيجاد عمل لها في إحدى المقاهي لتعيل أطفالها".

وزاد رئيس الشبكة الأولى للجمعيات المحلية ببومية: "ذهبت إلى القائد في ما بعد، وقالت له إنها تريد السفر إلى أيت سحاق، فقدم لها رجل السلطة مبلغا ماليا يكفيها لتصل إلى وجهتها. ونؤكد أن مبادرتنا جدية، حتى وإن عادت وقبلت بالعرض من جديد فنحن رهن الإشارة".