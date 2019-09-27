مقر جديد لدائرة الشرطة التقدم يرى النور بالرباط

هسبريس من الرباط

باشرت مصالح منطقة أمن السويسي التقدم، التابعة لولاية أمن الرباط، ابتداءً من يوم أمس، العمل انطلاقا من المقر الجديد لدائرة الشرطة التقدم ومصلحة معاينة حوادث السير التابعتين للمنطقة الأمنية نفسها، المتواجد بتقاطع زنقتي "تاركة" و"بني عمران" بحي النهضة 2 بمدينة الرباط.

ويأتي انطلاق العمل في المقر الجديد للشرطة بناء على توجيهات استراتيجية لتحديث وعصرنة المرافق الأمنية الموجهة للاستقبال اليومي للمواطنين التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بالشكل الذي يسمح لها بتوفير ولوجيات ومرافق استقبال وتوجيه ملائمة للمرتفقين بمختلف أغراضهم الإدارية والقضائية، فضلا عن إكسابها القدرة على استيعاب البنيات والتجهيزات التي تتطلبها عملية رقمنة عمل الشرطة وربطها بمختلف البرامج والأنظمة المعلوماتية الحديثة.

الفضاء الجديد يجمع بين مقر الدائرة التاسعة للشرطة، التي تغطي أمنيا قطاع حي التقدم، وكذا مقر مصلحة حوادث السير، التي تم تخصيص الطابق الأرضي لها، مراعاة للحالة الصحية والجسدية للمرتفقين من ضحايا حوادث السير، دون إغفال إدماج الولوجيات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بكل أقسام المقر الجديد.

ويأتي افتتاح هذه المصلحة في إطار استراتيجية متكاملة اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني، تهدف إلى إجراء تقييم شامل ومدقق لجودة وحالة البنايات الأمنية، بالشكل الذي يتأتى معه إصلاح وتغيير تلك التي لا تستجيب لمعايير الجودة والجمالية الهندسية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني.