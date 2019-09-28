24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1613:2316:4219:2020:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. تبرئة "مروجي مخدرات" تثير الاستغراب بالمحمدية (5.00)

  2. أزمة المياه تتفاقم في المغرب .. والقادم أسوأ خلال السنوات المقبلة (5.00)

  3. افتتاح مقر جديد للقنصلية المغربية بمدينة برشلونة (5.00)

  4. "المحقق الخاص" يلعب بالبيضة والحجر .. "خيانة الأزواج" تتصدر (4.00)

  5. ولية عهد الدنمارك تشارك في "حوار شباب" بالرباط (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | منتدى حقوقي يدعو إلى الاحتجاج بالقصر الكبير

منتدى حقوقي يدعو إلى الاحتجاج بالقصر الكبير

منتدى حقوقي يدعو إلى الاحتجاج بالقصر الكبير
هسبريس من الرباط
السبت 28 شتنبر 2019 - 15:33

قال منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بالقصر الكبير إنه "من أجل الحق في الحياة، ومن أجل التفاعل مع دعوة عائلة فرح، ضحية الإهمال الطبي وعدم العناية بصحة المواطن، يدعو كل مناضليه ومناضلاته إلى المشاركة في وقفة احتجاجية اليوم على الساعة السادسة مساء بساحة علال ابن عبد الله".

وعن أسباب الاحتجاج، أشار المنتدى، من خلال تنسيقيته بالقصر الكبير، إلى أن "الوقفة تأتي تضامنا مع عائلة الشهيدة فرح، واحتجاجا بشكل عام على ما آلت إليه مدينة القصر الكبير وأهاليها من أدنى مستويات الإقصاء والتهميش، وانعدام كل مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجالية".

وأضاف المنتدى، في بلاغ توصلت به الجريدة، أن "ما آلت إليه المدينة راجع إلى سياسة الآذن الصماء التي تنتهجها الدولة وحكوماتها المتعاقبة تجاه القضايا الملحة لساكنة المدينة، وخاصة ما يتعلق بملف الصحة ومستشفيات العار بإقليم العرائش".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.