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كُتّاب وآراء
منتدى حقوقي يدعو إلى الاحتجاج بالقصر الكبير
قال منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بالقصر الكبير إنه "من أجل الحق في الحياة، ومن أجل التفاعل مع دعوة عائلة فرح، ضحية الإهمال الطبي وعدم العناية بصحة المواطن، يدعو كل مناضليه ومناضلاته إلى المشاركة في وقفة احتجاجية اليوم على الساعة السادسة مساء بساحة علال ابن عبد الله".
وعن أسباب الاحتجاج، أشار المنتدى، من خلال تنسيقيته بالقصر الكبير، إلى أن "الوقفة تأتي تضامنا مع عائلة الشهيدة فرح، واحتجاجا بشكل عام على ما آلت إليه مدينة القصر الكبير وأهاليها من أدنى مستويات الإقصاء والتهميش، وانعدام كل مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجالية".
وأضاف المنتدى، في بلاغ توصلت به الجريدة، أن "ما آلت إليه المدينة راجع إلى سياسة الآذن الصماء التي تنتهجها الدولة وحكوماتها المتعاقبة تجاه القضايا الملحة لساكنة المدينة، وخاصة ما يتعلق بملف الصحة ومستشفيات العار بإقليم العرائش".