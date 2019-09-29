هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية، سوس، الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية. كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية، خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل.

ومن المرتقب أن تتمركز سحب ركامية خلال الظهيرة فوق مرتفعات الأطلس، السفوح الجنوبية- الشرقية وبالمنطقة الشرقية، وقد تكون رعدية أحيانا ومحملة بقطرات مطرية متفرقة، فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق مع تناثر حبات رملية داخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب رياح معتدلة من القطاع الشمالي قرب السواحل، من القطاع الشرقي شرق الأقاليم الجنوبية ومتقلبة في باقي ربوع البلاد.

وستتراواح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، ما بين 22 و29 درجة بالسهول غرب الأطلس، بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 17 و22 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و32 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، مابين 33 و38 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، ما بين 36 و40 درجة بالسايس وبالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وما بين 40 و44 درجة داخل الأقاليم الصحراوية، بسوس وبالجنوب الشرقي.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين الرباط وطرفاية ومابين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.