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الرئيسية | جهات | تكوين في السياسة يستهدف 400 امرأة بأسا الزاك

تكوين في السياسة يستهدف 400 امرأة بأسا الزاك

تكوين في السياسة يستهدف 400 امرأة بأسا الزاك
هسبريس – و.م.ع
السبت 28 شتنبر 2019 - 18:24

أعطيت بأسا، مؤخرا، انطلاقة النسخة الثانية من البرنامج التكويني والتحسيسي والتوعوي الذي تنظمه جمعية الاتحاد الوطني لنساء المغرب (فرع أسا الزاك) ويروم تكوين 400 مستفيدة من مختلف الجماعات الترابية للإقليم.

ويروم البرنامج، الذي تستفيد منه نساء الجماعات الترابية الزاك، لبيرات، تويزكي، عوينة إيغمان وعوينة لهنا، وفق المنظمين، تعزيز وتشجيع تمثيلية النساء وتقوية قدراتهن في مجال تدبير الشأن العام المحلي ومشاركتهن في الحياة السياسية.

ويأتي هذا التكوين في سياق تفعيل البرنامج السنوي للجمعية على المستوى الوطني من أجل كسب رهان الرفع من التمثيلية النسوية بالمجالس المنتخبة، وتمكين المرأة المغربية من القدرات التواصلية والمعرفية، بهدف تيسير إدماجهن في الحياة السياسية محليا وجهويا ووطنيا.

ويتضمن البرنامج المسطر من قبل الجمعية، الذي يمتد على مدى شهر، مجموعة من الدورات التكوينية واللقاءات التحسيسية والتوعوية مؤطرة من أساتذة وخبراء وطنيين، تهم مجالات التكوين والمرافعة والتواصل وكيفية كسب التأييد، كما تتضمن الدورات لقاء تواصليا حول كيفية تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وكذا حول الديمقراطية التشاركية والآليات الدستورية لتدبير الشأن العام المحلي.

وفي هذا السياق، شددت محيجيبة النصي، رئيسة الجمعية المحلية للاتحاد، في تصريح للصحافة، على الدور الهام المنوط بالجمعية للنهوض بقيمة المرأة والنساء في الحياة السياسية عموما بمختلف الجماعات الترابية للإقليم.

وأكدت المتحدثة ذاتها حرص الجمعية على دعم المشاركة الكاملة للمرأة كناخبة ومرشحة في مختلف الاستحقاقات المقبلة، وتخصيص جزء مهم من برنامج الجمعية السنوي للقيام بحملات توعية لصالح النساء، وخاصة الشابات منهن، من أجل تمكينهن من الترشح لمناصب الرئاسة والتشجيع على التسجيل والتصويت.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج التكويني التحسيسي، الذي يدعمه صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية لسنة 2019، ينظم بتنسيق مع عدد من المصالح الخارجية والمؤسسات المنتخبة بالإقليم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - السالك ولد البيه السبت 28 شتنبر 2019 - 19:21
مبادرة طيبة لتوعية الرأي العاب بالشأن المحلي
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2 - محمد بلحسن السبت 28 شتنبر 2019 - 20:02
لا دواء فعال للإختلالات الناتجة عن تداخل "السياسة" بمناهج تدبير الصفقات العمومية إلا بإسناد مسؤولية تدبير الصفقات العمومية للمرأة المغربية مع اعتبار أسا الزاك مختبر نموذجي لتخليق مناهج عمل مختبرات الهندسة المدنية (لا لتزوير النتائج, لا للرشوة الخفية, لا للزبونية المؤطرة تحت غطاء ضرورة تفعيل التغيير تدريجيا, الخ.). لن أنسى أبدا تجربة مهنية عشتها طيلة 48 ساعة بين وارزازات و أسا مرورا عبر طاطا وفوم زكيد ... 1 إمرأة خير من 10 رجال !
يظهر لي أن الرغبات الجنسية المتكررة وغير المتكم فيها عند الرجل هي التي تدفعه للبحث عن المال بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة وكأن ضميره يحاسبه ويقول له "إنهب من الصفقات العمومية لتحقيق مستقبل للزوجات والعشيقات والأولاد قبل ولادتهم. إنهب وابحث عن مسكنات من داخل موسوعة "السياسة" وإن الله غفور رحيم".
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