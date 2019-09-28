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الرئيسية | جهات | أمسية شبابية بمدينة خريبكة تلامس التراث المغربي

أمسية شبابية بمدينة خريبكة تلامس التراث المغربي

أمسية شبابية بمدينة خريبكة تلامس التراث المغربي
هسبريس من خريبكة
السبت 28 شتنبر 2019 - 18:46

خصّصت الخزانة الوسائطية بمدينة خريبكة، ليل أمس، لتنظيم أمسية تراثية شبابية بتعاون مع "جمعية الحلم" و"Act4community" التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط.

وعرفت الأمسية، التي حضرها أزيد من 240 شخصا، تنظيم فقرات فنية متنوعة، بدءا بتقديم طفلة في زي عروس محمولة على أكتاف أربعة شبّان، إلى جانب وصلات غنائية في فن "الدقة المراكشية" تفاعل معها الحاضرون بشكل ملفت.

وتميز الحفل بتقديم مجموعة من المقاطع الغنائية المتنوعة، أداها كل من أسامة سامي ومهدى سلام وأنس حسنابى وياسمين العامرى وعلي سماع، فيما أبدع أعضاء "جمعية الحلم" في أداء لوحة فنية شملت أغان ورقصات مختلفة تمتح من تراث مختلف المناطق المغربية.

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