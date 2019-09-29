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مستشار يدعو إلى تشغيل الشباب بيعقوب المنصور‎

مستشار يدعو إلى تشغيل الشباب بيعقوب المنصور‎
هسبريس من الرباط
الأحد 29 شتنبر 2019 - 11:40

قال محمد أمين الدهاوي، المستشار بمجلس مقاطعة يعقوب المنصور، إن حي يعقوب المنصور، الذي عرف في نهاية الأسبوع الماضي هدم آخر حي صفيحي، حرّر جزءا كبيرا من الوعاء العقاري، وأصبح موضوعا يسيل لعاب الكثيرين، كل حسب تصوره وهواه وأجندته وخلفياته.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن حي يعقوب المنصور العريق، والممتد على مساحة تزيد عن 21 كيلومترا، وبكثافة سكانية تفوق 240000 نسمة، يناشد الفاعلين وأبناءه التجرد من كل شيء، والنظر في الموضوع بنظرة مستقبلية ومن جانب عقلاني ومسؤول، باستحضار معطيات مهمة أهمها العامل البشري وكيفية تحقيق عائد مباشر.

وقال الدهاوي: "نحن اليوم أمام مفترق حاسم في مسار حي يعقوب المنصور المدينة، إما أن نجعل منه حيا إسمنتيا مكتظا في رقعة جغرافية محدودة، من خلال التفكير البسيط في تحويل هذا الوعاء العقاري إلى مشاريع سكنية من شأنها خلق فوارق اجتماعية بين ساكنة الحي وبين من سيلتحق به في مشاريع سكنية سيكون ثمنها كحد أدنى 12000 درهم للمتر مربع، وبين استثمار هذا الوعاء لنقطة تَحوُّل تساهم في إتمام النهوض بالحي واستكمال هندسته، بخلق توازن بين الاستثمار في البنايات والمرافق العمومية والترفيهية والطرقات والمساحات الخضراء، وخلق قطب اقتصادي قادر على خلق مناصب شغل لشباب الحي بصفة خاصة وشباب الرباط بصفة عامة".

وأوضح المستشار الجماعي أن "حي يعقوب المنصور يتوفر على مجموعة من المعاهد والمدارس التي تخرج كل سنة دفعات من الطلبة يفوق عددهم 2000 شاب، لا يجدون في حيهم سوى مناصب شغل معدودة على رؤوس الأصابع؛ وبالتالي يصبح عدد كبير من شباب الحي مهددا بالبطالة".

ودعا الدهاوي إلى "الدفع لجلب استثمارات بهذه المساحات، وخلق أقطاب offshoring يتم من خلالها خلق فرص شغل لشباب الحي الذين أصبحوا عرضة للبطالة ولآفات خطيرة نحن ملزمون ببحث سبل محاربتها، وأول مدخل هو تقديم الدعم للشباب وإدماجهم والمساهمة في خلق فرص شغل".

وتحقيقا لهذا التصور، قال محمد أمين الدهاوي: "لقد سبق أن تقدمنا به في دروة شتنبر بمجلس المقاطعة، وسنعمل على طرق كل الأبواب للترافع من أجل تحقيق هذا المطلب والمقترح في كل المستويات، ابتداء من مجلس المقاطعة والجماعة إلى الوالي، إلى القطاعات الحكومية المعنية، وصولا إلى رئيس الحكومة، سعيا إلى تحقيق هذا المطلب الذي بدون شك سيكون له عائد إيجابي على الحي وأبنائه".

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