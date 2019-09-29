حملة طبية تستهدف مئات الأشخاص ضواحي تنغير

محمد ايت حساين من تنغير

نظمت الجمعية المغربية للتنمية والتأهيل الاجتماعي، بشراكة مع جمعية المرأة والطفل للتنمية والتعاون بأمان نوقيدار، يومي 27 و28 شتنبر الجاري، قافلة طبية استهدفت 1520 شخصا من سكان دواوير جماعة واكليم ودواوير الجماعات الترابية المجاورة لها، التابعة لإقليم تنغير.

ويأتي تنظيم هذه القافلة الطبية متعددة التخصصات، وفق ما صرحت به لهسبريس رئيسة جمعية المرأة والطفل للتنمية والتعاون، فاطمة شجيري، في إطار سلسة من القوافل الطبية التي دأبت الجمعية على تنظيمها، وكذا الأعمال الاجتماعية التي تقوم بها لفائدة الساكنة الهشة بدوار أمان نوقيدار والدواوير المجاورة.

وأوضحت الجمعوية ذاتها أن هذه المبادرة التي أشرف عليها طاقم طبي مهم، "استهدفت ساكنة هذه الدواوير التي تعرف نوعا من الهشاشة ولها إشكاليات من حيث الولوج إلى المرافق الصحية"، مشيرة إلى أن القافلة الطبية وفرت مجموعة من التخصصات الطبية، من بينها طب الأطفال، والطب العام، وطب الجهاز الهضمي، وطب القلب والشرايين، والوجه والأنف والحنجرة، والبروستاتا، وقياس نسبة السكر والضغط.

وأضافت شجيري أن تنظيم هذه القافلة بشراكة مع الجمعية المغربية للتنمية والتأهيل الاجتماعي، يأتي "ترسيخا لثقافة التآزر والتضامن والتكافل، وفي إطار برامج الجمعيتين الهادفة إلى تقديم المساعدة الاجتماعية للفئات المهمشة، وتقريب الخدمات الصحية منها".

وأبرزت شجيري أن "القافلة الطبية مرت في ظروف طبيعية وجيدة، وحققت أهدافها المرجوة بفضل تسخير أطر طبية وشبه طبية ومعدات أسهمت إسهاما كبيرا في ضمان حسن سير الخدمات الصحية لهذه الحملة الإنسانية التي استحسنتها الساكنة المستهدفة"، وفق تعبيرها.