"أمسية شموع" تطالب بمركز للأنكولوجيا في خنيفرة

ياسين أوشن

نظم نشطاء بخنيفرة، ليلة أمس، ما أسموها "أمسية الشموع" للمطالبة بمركز للأنكولوجيا للكشف المبكر وتشخيص وعلاج داء السرطان.

الوقفة التي شارك فيها حوالي 50 فردا جاءت استمرارا للوقفة الاحتجاجية التي نظمها نشطاء السبت المنصرم 21 شتنبر أمام مقر العمالة، تزامنا مع زيارة وزير الصحة إلى المدينة، إلا أن العناصر الأمنية أجهضتها بعدما فرقت المحتجين؛ وهي الوقفة التي دعا إليها الناشط السياسي سعيد أفريد، المعتقل حاليا بتهمة "إهانة موظف أثناء مزاولة عمله".

وفي هذا السياق، قالت مريم أرسالي، ابنة خنيفرة، إن وقفة أمس التي امتدت من السابعة إلى التاسعة ليلا جاءت لتأكيد مطلب تحويل المستشفى القديم بخنيفرة إلى مركز للأنكولوجيا لفائدة الساكنة، موردة أن "البناية جاهزة وتحتاج فقط إلى التجهيزات حتى تقدم خدمات للمرضى".

وتابعت أرسالي، في تصريح لهسبريس، بأن الوقفة عرفت حضور عناصر أمنية ظلت مرابطة قرب المحتجين، غير أنها لم تنسف الوقفة التي انتهت في أجواء هادئة.

تجدر الإشارة إلى أن رغبة المجلس الإقليمي في تفويت المستشفى القديم بخنيفرة لشركة العمران أجج غضب النشطاء والحقوقيين بالمنطقة، لأنهم يراهنون على تحويله إلى مركز للأنكولوجيا، لا إلى إقامات سكنية.