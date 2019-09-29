24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1713:2316:4119:1920:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مؤسسة الخطيب وجزاء سِنِمّار (5.00)

  2. مهرجان بوجلود يتحول إلى طقس سنوي بمدينة سلا (5.00)

  3. الإخـوة الأعـداء (5.00)

  4. "التأخر" يرافق سحب وزارة الصحة الأدوية المُضرّة من الصيدليات (5.00)

  5. مخازن "إكودار" .. أدوار دفاعية و"بنوك أمازيغية" تتهاوى في صمت‬ (4.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "أمسية شموع" تطالب بمركز للأنكولوجيا في خنيفرة

"أمسية شموع" تطالب بمركز للأنكولوجيا في خنيفرة

"أمسية شموع" تطالب بمركز للأنكولوجيا في خنيفرة
ياسين أوشن
الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:18

نظم نشطاء بخنيفرة، ليلة أمس، ما أسموها "أمسية الشموع" للمطالبة بمركز للأنكولوجيا للكشف المبكر وتشخيص وعلاج داء السرطان.

الوقفة التي شارك فيها حوالي 50 فردا جاءت استمرارا للوقفة الاحتجاجية التي نظمها نشطاء السبت المنصرم 21 شتنبر أمام مقر العمالة، تزامنا مع زيارة وزير الصحة إلى المدينة، إلا أن العناصر الأمنية أجهضتها بعدما فرقت المحتجين؛ وهي الوقفة التي دعا إليها الناشط السياسي سعيد أفريد، المعتقل حاليا بتهمة "إهانة موظف أثناء مزاولة عمله".

وفي هذا السياق، قالت مريم أرسالي، ابنة خنيفرة، إن وقفة أمس التي امتدت من السابعة إلى التاسعة ليلا جاءت لتأكيد مطلب تحويل المستشفى القديم بخنيفرة إلى مركز للأنكولوجيا لفائدة الساكنة، موردة أن "البناية جاهزة وتحتاج فقط إلى التجهيزات حتى تقدم خدمات للمرضى".

وتابعت أرسالي، في تصريح لهسبريس، بأن الوقفة عرفت حضور عناصر أمنية ظلت مرابطة قرب المحتجين، غير أنها لم تنسف الوقفة التي انتهت في أجواء هادئة.

تجدر الإشارة إلى أن رغبة المجلس الإقليمي في تفويت المستشفى القديم بخنيفرة لشركة العمران أجج غضب النشطاء والحقوقيين بالمنطقة، لأنهم يراهنون على تحويله إلى مركز للأنكولوجيا، لا إلى إقامات سكنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.