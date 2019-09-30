حملة أمنية واسعة توقف 120 شخصا في سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أسفرت حملة أمنية واسعة النطاق قامت بها عناصر الدرك الملكي على مستوى سطات والمراكز الترابية التابعة لها عن توقيف ما مجموعه 120 شخصا، مشتبه في اقترافهم أفعالا إجرامية مختلفة.

وحسب مصادر هسبريس فإن مراكز درك سرية سطات نظمت حملات تمشيطية وعمليات نوعية تحت إشراف القائد الجهوي، نهاية الأسبوع، أوقفت من خلالها ما مجموعه 120 شخصا، كانوا يشكّلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، من قبل مختلف المصالح، بخصوص إصدار شيكات بدون رصيد، والاتجار بالمخدرات، واقتراف عمليات سرقة وغيرها من المخالفات القانونية.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بوضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إلى كل واحد منهم، مع عرضهم على ممثل الحق العام لاتخاذ المتعيّن وفق صك الاتهام.