احتلال الملك العمومي يؤرق حقوقيين في ولد زيدوح

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

قال شرف زيدوح، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للدفاع والاهتمام بالقضايا الوطنية والمواطنة بالمغرب، إن المرحلة الحالية من أسوأ الفترات التنموية التي مرت بها الجماعة الترابية دار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح؛ بسبب التراجع المكشوف على مستوى البرامج التنموية والارتفاع المهول في عدد الإكراهات التي باتت تعرفها أغلب الأحياء، خاصة على مستوى البنيات التحتية.

وذكر الفاعل الجمعوي ذاته أن النشطاء سئموا من الدعوة إلى تبني سياسة تنموية كفيلة بتحسين الوضع التنموي والاقتصادي بتراب الإقليم، على امتداد الولاية الحالية من أجل الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وإيجاد فرص للشغل والحد في الآن ذاته من الفوارق الاجتماعية وضمان العيش الكريم للفئات الهشة.

وأضاف المتحدث أن حي النوايل بدار ولد زيدوح نموذج صارخ على فشل المجلس الجماعي في تدبير مطالب السكان، خاصة منها البيئية؛ فالمشاكل تزداد تفاقما يوما بعد يوم، والروائح الكريهة تزكم النفوس وتخنق الأنفاس، والمياه السوداء المتسربة من قنوات الصرف الصحي تملأ الحي دون أن تقوم الجهات المسؤولة بتنظيفها على الرغم من أن فصل الشتاء على الأبواب مما ينذر بكارثة بيئية حقيقية، على حد قوله، على اعتبار أن هذه المنطقة تعرف تجمعا كبير لمياه الأمطار والصرف الصحي وانتشار الجراثيم والحشرات.

وكشف الحقوقي ذاته أن ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل أصحاب المقاهي أصبحت مثار سخط لدى عدد من المواطنين بدار ولد زيدوح، حيث لا وجود لشيء اسمه الرصيف إلا في كراسات التلاميذ أو في أذهان البعض ممن لا يزالون يأملون في تحرير الملك العام من المتسلطين عليه.

واعتبر المتحدث دار ولد زيدوح نموذجا يضرب به المثل في احتلال الملك العمومي بسبب الاستفحال اللافت للظاهرة، خاصة من قبل أرباب بعض المقاهي الذين استباحوا الملك العمومي بهدف توفير الراحة لزبنائهم فيما يعيش المواطن على أعصابه وهو يمشي وسط الطريق المخصصة للسيارات بدل على الأرصفة المخصصة للراجلين؛ وهو ما يجعله في وضعية خطر دائمة.

وانتشار الظاهرة، يقول شرف زيدوح، يثير العديد من التساؤلات عن دور السلطات المحلية التي تغض النظر عن مرتكبي مخالفات احتلال الملك العمومي؛ وهو ما يساهم، حسبه، في تفشي الظاهرة علما أن القانون يفرض عليها حماية الملك العمومي وتفعيل مقتضياته لردع المتغطرسين وثنيهم عن مواصلة خروقاتهم، كما يثير استياء وامتعاضا في صفوف سكان المدينة، الذين يعانون الأمرين خلال تحركاتهم اليومية، لا سيما أن المعنيين باحتلال الملك العمومي باتوا يستغلون حتى الأمكنة الفارغة المجاورة لمحلاتهم، لإرضاء زبائنهم وتحقيق أرباح مضاعفة على حساب راحة المواطنين.

واستغرب عضو الهيئة ذاتها من أن بعض مالكي هذه المقاهي أشخاص يتحملون مسؤوليات بالمجلس الجماعي؛ وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى استغلال هؤلاء لمناصبهم، بالرغم من أن ذلك يعتبر خرقا للقانون وأن الواجب يفرض على الجميع تطبيق القانون وإعماله، على حد قوله.

وتعجب عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للدفاع والاهتمام بالقضايا الوطنية والمواطنة بالمغرب من صمت السلطات المحلية بالجماعة الترابية دار ولد زيدوح التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، كما تساءل عن الحلول الناجعة للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تؤرق راحة المواطن .