تلميذ بالقصر الكبير ينفي "إهانة النشيد الوطني"

هسبريس من الرباط

نفى التلميذ أسامة حريق، الذي جرى إيقافه بسبب "إهانته" للنشيد الوطني، أمس السبت بالقصر الكبير، أن يكون قد قام بما يهين النشيد الوطني.

وأوضح التلميذ، الذي يدرس بثانوية سعادة التأهيلية، أن شنآنا حدث بينه وبين المدير بسبب عدم التزامه بالصف جعل المسؤول التربوي المذكور يقوم باستدعائه إلى مكتبه، قبل أن تحضر عناصر الشرطة التي قامت بإيقافه، وفق تصريح مرئي أدلى به.

وكانت مصالح الشرطة بمفوضية القصر الكبير قد أوقفت التلميذ المذكور "من أجل الإساءة إلى النشيد الوطني، أثناء ترديده بشكل جماعي نهاية الأسبوع بالمؤسسة التي يتابع بها دراسته".

كما كان مدير المؤسسة التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالعرائش قد تقدّم بشكاية إلى المصالح الأمنية حول ما تفوّه به القاصر أثناء ترديد النشيد الوطني، ليتم توقيفه على الفور.