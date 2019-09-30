24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5207:1813:2216:4019:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مؤسسة الخطيب وجزاء سِنِمّار (5.00)

  2. مهرجان بوجلود يتحول إلى طقس سنوي بمدينة سلا (5.00)

  3. رقص بمهرجان بوجلود (5.00)

  4. العثماني يرفض دعوات إباحة الإجهاض في المملكة (5.00)

  5. رصيف الصحافة: المغرب ينخرط في صفقة تسلح أمريكية جديدة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | تلميذ بالقصر الكبير ينفي "إهانة النشيد الوطني"

تلميذ بالقصر الكبير ينفي "إهانة النشيد الوطني"

تلميذ بالقصر الكبير ينفي "إهانة النشيد الوطني"
هسبريس من الرباط
الأحد 29 شتنبر 2019 - 23:40

نفى التلميذ أسامة حريق، الذي جرى إيقافه بسبب "إهانته" للنشيد الوطني، أمس السبت بالقصر الكبير، أن يكون قد قام بما يهين النشيد الوطني.

وأوضح التلميذ، الذي يدرس بثانوية سعادة التأهيلية، أن شنآنا حدث بينه وبين المدير بسبب عدم التزامه بالصف جعل المسؤول التربوي المذكور يقوم باستدعائه إلى مكتبه، قبل أن تحضر عناصر الشرطة التي قامت بإيقافه، وفق تصريح مرئي أدلى به.

وكانت مصالح الشرطة بمفوضية القصر الكبير قد أوقفت التلميذ المذكور "من أجل الإساءة إلى النشيد الوطني، أثناء ترديده بشكل جماعي نهاية الأسبوع بالمؤسسة التي يتابع بها دراسته".

كما كان مدير المؤسسة التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالعرائش قد تقدّم بشكاية إلى المصالح الأمنية حول ما تفوّه به القاصر أثناء ترديد النشيد الوطني، ليتم توقيفه على الفور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - حمو ولد حمية الأحد 29 شتنبر 2019 - 23:53
التلميذ لم يكن لوحده بل هناك العشرات يكفي ان يتم الاستماع لهم من طرف الامن ليتبين الحق من الباطل اذا كان الاتهام صحيح هناك قانون يجب تطبيقه مع مراعاة سن التلميذ اما اذا كان المدير مفتري وجب تطبيق القانون ايضا في حقه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - معلق الأحد 29 شتنبر 2019 - 23:53
أودي راه كاينين شي مدراء وشي حراس عامون خاصهوم طبيب نفساني يا سيدي المدير راك مسؤول على التلاميذ ولنفترض جدلا أن التلميذ أخطأ فراه كاين ألف طريقة باش تعامل معاه من غير هذه الطريقة أنك تستدعي الشرطة وتكبر الموضوع سمحلي راك لا تمت بصلة لإدارة مؤسسة تربوية وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.