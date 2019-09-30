حركة تراهن على "الشباب لبناء مغرب المستقبل"

هسبريس من الرباط

تحت شعار "الشباب رهان لبناء مغرب المستقبل"، عقدت حركة قادمون وقادرون - مغرب المستقبل، بقاعة دار الشباب ببني ملال، الجمع العام التأسيسي لميلاد دينامية الحركة بعاصمة جهة بني ملا خنيفرة.

وقال الرئيس الناطق الرسمي للحركة، المريزق المصطفى، في كلمة بالمناسبة، إن حضور عشرات الشباب هو وعربون وفاء الملاليات والملاليين "لما تمثله الحركة ورموزها ومواقفها من قيم الصدق والنضال المواطن والمستقل والتضحية ونكران الانتماءات السياسية والتشبث بثوابت الحداثة والديمقراطية وبمؤسسات دولة الحق والقانون والمقدسات".

وسجل المريزق المصطفى في هذا اللقاء أن "الشباب هو ركيزة المستقبل ومن دون تحريره من ربقة التفاوت الاجتماعي لن نحقق النموذج التنموي المنشود"، معتبرا أن "معركة مناهضة التفاوت الاجتماعي معركة حقوقية"؛ كما عبر عن رفضه المطلق لغياب المساواة واستحواذ بعض العائلات المغربية على الثروة الوطنية، في غياب الشفافية والعدالة الضريبية، وطالبها بأداء ضريبة على الثروة توجه للشباب مباشرة عبر صندوق يتم إحداثه ويحمل اسم "صندوق التضامن الاجتماعي للشباب"، من أجل تجاوز أعطاب المصعد الاجتماعي.

ودعا المريزق كل ناشطات ونشطاء الحركة والمتعاطفين إلى المطالبة بتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، في إطار نزاهة القضاء واستقلاليته التامة والكاملة، والانخراط الكامل في التعبئة والتعريف بالقضية الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة والتعددية، ونشر هذه التعبئة في صفوف الشباب على نطاق واسع وفي مختلف دينامياتها وهيئاتها وتنظيماتها، وفي لقاءاتها الإشعاعية، ومنتدياتها العلمية، للتعريف بالمواطنة والوطنية بعيدا عن تنابز الأحزاب السياسية، وبعيدا عن صراع النخب المفككة والملفوفة في اللف والدوران، وبعيدا كذلك عن القبلية والمحسوبية والزبونية والتبعية والاستلاب، وفق تعبيره.

وفي الأخير، أكد المريزق أن حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل "تمتلك من المقومات والشروط النضالية ما يؤهلها لخوض المعارك الاجتماعية ضد الفساد والمفسدين، ودعم كل الإستراتيجيات الوطنية الداعمة للمشروع التنموي وللتوجهات الكبرى للدولة من أجل مغرب حر، قوي، حداثي وديمقراطي يتسع للجميع".

وخلال الجزء الثاني من اللقاء التأسيسي، تمت مناقشة القانون الأساسي والمصادق عليه، وانتخاب أعضاء المكتب المسير على الشكل التالي:

الرئيس: سليمان الخنوشي - نائبته: سكينة منصوري - الكاتب العام: محمد المحفوظي - نائبه: ياسين شكور- أمين المال: ربحة المفوظي - نائب أمين المال: الساحلي عبد الرحيم - المستشارون: مصطفى أمسكان -زليخة أبدور - أمال الحرفي - أيوب سعيدي.