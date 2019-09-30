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كُتّاب وآراء
عامل ميدلت يوقف مهام رئيس جماعة أيت عياش
أصدر عامل إقليم ميدلت قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لأيت عياش عن مزاولة مهام الرئاسة؛ وذلك على خلفية التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ويأتي قرار التوقيف المتخذ في حق الرئيس المذكور من طرف عامل إقليم ميدلت تطبيقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بعد مجموعة من الملاحظات الواردة في تقرير المفتشية سالفة الذكر.
وذكرت مصادر مطلعة لهسبريس أن عامل إقليم ميدلت أحالة ملف رئيس المجلس الجماعي المذكور على المحكمة الإدارية بمكناس، من أجل استصدار قرار يقضي بعزله من مهامه، بناء على الاتهامات الموجهة إليه.
وتم تبليغ مبارك برهمون، رئيس جماعة أيت عياش، بقرار التوقيف المتخذ في حقه إلى حين النظر في قضيته من طرف المحكمة الإدارية المختصة، كما تم تكليف النائب الأول للرئيس بتسيير المجلس مؤقتا.
وسبق للمفتشية العامة للإدارة الترابية أن حلت بجماعة أيت عياش، حيث قامت بإجراء عملية تفتيش وتقص بمختلف المصالح الإدارية التابعة للجماعة، ووقفت على مجموعة من الملاحظات التي همت مجال التعمير.