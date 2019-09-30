نشرة خاصة .. حرارة شديدة تسود الأجواء بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل طقس حار من المستوى البرتقالي بعدد من أقاليم المملكة، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 39 و45 درجة، من اليوم الاثنين وإلى غاية بعد غد الأربعاء .

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذا الطقس الحار سيهم أقاليم أوسرد، أسا الزاك، بوجدور، شتوكة- آيت بها، السمارة، إنزكان-آيت ملول، كلميم، واد الذهب، تارودانت، تزنيت، طاطا، وداخل أقاليم طانطان وطرفاية وسيدي إفني والعيون، حيث يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و45 درجة، ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية غد الثلاثاء.

وستهم هذه الظاهرة الجوية كذلك، حسب المصدر ذاته، أقاليم بنسليمان، برشيد، الخميسات، قلعة السراغنة، مراكش، مديونة، الفقيه بنصالح، النواصر، الرحامنة، سلا، سطات، سيدي بنور، سيدي سليمان، اليوسفية، وداخل عمالتي الرباط والصخيرات-تمارة، حيث يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 39 و42 درجة، خلال اليوم الاثنين.

وأضاف المصدر ذاته، أن الطقس الحار سيهم أيضا أقاليم أوسرد، أسا الزاك، واد الذهب، السمارة وبوجدور، حيث يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و44 درجة، وذلك بعد غد الأربعاء.