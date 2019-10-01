24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:2216:3919:1620:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. قرص سامّ ينهي حياة قاصر بمنطقة سيدي حجاج (5.00)

  2. حملة أمنية واسعة توقف 120 شخصا في سطات (5.00)

  3. العصابة الثالثة: بوليساريو العابرة للقارات (5.00)

  4. "البيزوطاج" يصل البرلمان .. وحزب يستنكر التشهير بالطلبة الجدد (5.00)

  5. السلامة الصحية للمريض (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | انقطاعات كهربائية وراء خسائر بمنطقة المهارزة

انقطاعات كهربائية وراء خسائر بمنطقة المهارزة

انقطاعات كهربائية وراء خسائر بمنطقة المهارزة
هسبريس ـ محمد لديب
الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 09:18

تواترت انقطاعات التيار الكهربائي المفاجئة بمنطقة المهارزة الساحل وبير الجديد، التابعة لولاية جهة الدار البيضاء سطات، خلال الأيام السبعة الأخيرة، بدون سابق إنذار من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء المشرف على تدبير القطاع بهذه المنطقة.

وقال عدد من السكان إن تكرار انقطاع التيار الكهربائي وعودته بشكل مفاجئ قد تسبب لهم في خسائر على مستوى تجهيزاتهم الإلكترو-منزلية، معتبرين أن الأمر يستدعي تدخل مسؤولي مكتب الكهرباء والماء بالجديدة قصد معالجة هذه الانقطاعات المتكررة التي يجهلون سببها.

كما أكد السكان المتضررون، في تصريحات متطابقة، أن مسؤولي المكتب الوطني للماء والكهرباء مطالبون بإعلام سكان المناطق التي تشهد مثل هذ الانقطاعات، قصد تمكينهم من اتخاذ احتياطاتهم حفاظا على تجهيزاتهم الكهربائية المنزلية.

من جهته، أكد موظف تقني مسؤول بالمكتب الجهوي للماء والكهرباء أن الانقطاعات في التيار الكهربائي التي شهدتها المنطقة في الأسبوع الأخير أسبابها تقنية محضة، ولا علاقة لها بأي مشكل في تغذية الشبكة الوطنية للشبكة المحلية.

وأضاف المصدر ذاته أن الانقطاع الذي سجل الأسبوع الماضي راجع إلى أشغال ربط مجمع سكني جديد بجماعة المهارزة الساحل بشبكة الكهرباء، التي تطلبت هذا الإجراء الاحترازي.

وعن سبب انقطاع التيار الكهربائي ليلة الأحد-الإثنين، قال المصدر نفسه إن ذلك راجع إلى اضطرار التقنيين إلى قطع التيار وقت مرور شاحنات عملاقة من طريق أزمور صوب الجرف الأصفر، وهو إجراء له علاقة بضمان السلامة المرورية لهذه الشاحنات والسيارات التي يستعملها أصحابها في تنقلاتهم المنتظمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.