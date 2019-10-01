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كُتّاب وآراء
انقطاعات كهربائية وراء خسائر بمنطقة المهارزة
تواترت انقطاعات التيار الكهربائي المفاجئة بمنطقة المهارزة الساحل وبير الجديد، التابعة لولاية جهة الدار البيضاء سطات، خلال الأيام السبعة الأخيرة، بدون سابق إنذار من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء المشرف على تدبير القطاع بهذه المنطقة.
وقال عدد من السكان إن تكرار انقطاع التيار الكهربائي وعودته بشكل مفاجئ قد تسبب لهم في خسائر على مستوى تجهيزاتهم الإلكترو-منزلية، معتبرين أن الأمر يستدعي تدخل مسؤولي مكتب الكهرباء والماء بالجديدة قصد معالجة هذه الانقطاعات المتكررة التي يجهلون سببها.
كما أكد السكان المتضررون، في تصريحات متطابقة، أن مسؤولي المكتب الوطني للماء والكهرباء مطالبون بإعلام سكان المناطق التي تشهد مثل هذ الانقطاعات، قصد تمكينهم من اتخاذ احتياطاتهم حفاظا على تجهيزاتهم الكهربائية المنزلية.
من جهته، أكد موظف تقني مسؤول بالمكتب الجهوي للماء والكهرباء أن الانقطاعات في التيار الكهربائي التي شهدتها المنطقة في الأسبوع الأخير أسبابها تقنية محضة، ولا علاقة لها بأي مشكل في تغذية الشبكة الوطنية للشبكة المحلية.
وأضاف المصدر ذاته أن الانقطاع الذي سجل الأسبوع الماضي راجع إلى أشغال ربط مجمع سكني جديد بجماعة المهارزة الساحل بشبكة الكهرباء، التي تطلبت هذا الإجراء الاحترازي.
وعن سبب انقطاع التيار الكهربائي ليلة الأحد-الإثنين، قال المصدر نفسه إن ذلك راجع إلى اضطرار التقنيين إلى قطع التيار وقت مرور شاحنات عملاقة من طريق أزمور صوب الجرف الأصفر، وهو إجراء له علاقة بضمان السلامة المرورية لهذه الشاحنات والسيارات التي يستعملها أصحابها في تنقلاتهم المنتظمة.