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توقعات الأرصاد الجوية لحالة طقس اليوم الأربعاء

توقعات الأرصاد الجوية لحالة طقس اليوم الأربعاء
هسبريس - و.م .ع
الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 06:35

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من منطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية. كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية ، خلال الليل والصباح، بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي.

وستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بجميع ربوع المملكة مع احتمال هبوب رياح رملية بأقصى الجنوب.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية، وشمالية بالسواحل الوسطى، وغربية بمنطقة طنجة وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و11 درجة بالمرتفعات، وما بين 21 و26 درجة بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، والمناطق الوسطى والجنوب الشرقي وغرب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 26 و31 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية وما بين 17و22 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و28 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 28 و33 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسايس وبالسهول الشمالية، وما بين 33 و38 درجة بالسهول الوسطى وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية . وستكون ما بين 39 و44 درجة داخل الأقاليم الصحراوية وبأقصى الجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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