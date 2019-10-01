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الأرصاد الجوية: درجات الحرارة تشرع في التراجع

الأرصاد الجوية: درجات الحرارة تشرع في التراجع
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 14:05

قال الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، إن نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي عرفت ارتفاعا لدرجات الحرارة بمعدل 5 إلى 8 درجات فوق المعدل الطبيعي لفصل شتنبر، مؤكدا أن الحرارة ستعرف انخفاضا تدريجيا انطلاقا من اليوم الثلاثاء.

يوعابد، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أشار إلى أن السبب في ارتفاع درجات الحرارة هو صعود كتل هوائية حارة وجافة من الصحراء الكبرى، انتقلت إلى الأقاليم الجنوبية ووسط البلاد ووصلت حتى إلى الأقاليم الساحلية.

وأوضح المتحدث أنه خلال فترات الصيف تعرف هذه الكتل الهوائية صعودا إلى أعلى، ما يؤثر في المنطقة المغاربية؛ فيما كانت هذه المرة في اتجاه المغرب، وزاد أن الطقس سيظل حارا في بعض المناطق الداخلية، فيما ستعرف درجات الحرارة انخفاضا ما بين 3 إلى 5 درجات في المناطق الساحلية، لتتراوح ما بين 25 و30 درجة مئوية.

وأكد يوعابد أن الارتفاع سيستمر في المناطق الجنوبية الشرقية والداخلية للمملكة، ليبدأ في الانخفاض ابتداء من الغد، ما عدا في مناطق سوس الداخلية، وأشار إلى أن أهم الارتفاعات التي حدثت خلال الأيام الماضية شملت على وجه الخصوص مناطق سوس والأقاليم الجنوبية والداخلية، ثم مناطق العيون ووادي الذهب؛ فيما بلغت درجات الحرارة 45 درجة بالأقاليم الداخلية بسوس.

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