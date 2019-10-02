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كُتّاب وآراء
لجنة "مبادرة التنمية البشرية" تجتمع في العرائش
انعقد بمقر عمالة إقليم العرائش، الثلاثاء، اجتماع للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برئاسة عامل إقليم العرائش، العالمين بوعصام.
عامل الإقليم ذكّر في كلمته بالمحاور الأساسية الخاصة بإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مستندا في ذلك إلى نص الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الدورة الأولى للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية.
بعد ذلك، تقدم رئيس القسم الاجتماعي بالعمالة بعرض واف تناول خلاله تقدم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019 عبر التفصيل في عدة محاور، بينها تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
الاجتماع عرف استعراض مقترحات مشاريع برنامج 2019، الشطر الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قصد النقاش والمصادقة.
وعلى مستوى برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد تم التفصيل في ثلاثة مشاريع تهم اقتناء معدات حركية لفائدة ذوي الإعاقة الحركية بالجماعات القروية، وتجهيز مركزي تصفية الدم بالآليات والمعدات الصفاء بالعرائش ووادي المخازن بالقصر الكبير، وإحداث ودعم مقاولات صغرى وأنشطة مدرة للدخل لفائدة السجناء السابقين بدون موارد القاطنين بتراب إقليم العرائش.
وبالنسبة للنقطة المتعلقة ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب 2019، فقد تم استعراض ثلاثة مشاريع همت إحداث مشتل لاحتضان المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، ودعم "برنامج العرائش مبادرة"، وإنجاز دراسة لتشخيص وتثمين سلاسل الإنتاج بتراب الإقليم.
وبالنسبة لبرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة 2019، فقد تم اقتراح إحداث 16 وحدة للتعليم الأولي بإقليم العرائش.
وفيما يخص محور تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، فقد هم البرنامج الخاص بسنة 2019، اقتناء 06 سيارات للنقل المدرسي لفائدة المتمدرسين بالعالم القروي، وربط المؤسسات التعليمية بالعالم القروي بشبكتي الماء والكهرباء.
وقد عرفت هذه الاقتراحات نقاشا مستفيضا، ولقيت إجماعا من قبل مختلف الفاعلين بإقليم العرائش.