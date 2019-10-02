خفض كلفة الترحيل تسرع إفراغ منازل بالبيضاء

هسبريس - محمد لديب

تواصل سلطات عمالة مقاطعات آنفا عمليات هدم المنازل التي غادرها سكانها بالمدينة القديمة، بعد استفادتهم من شقق بمناطق المحمدية ومدينة الرحمة.

وقال يوسف بوخشبة، رئيس جمعية مستقبل مدينة الدار البيضاء، إن الحالة المزرية لمعظم المنازل التي يقطنها سكان المدينة القديمة، داخل وخارج السور، أصبحت تشكل هاجسا حقيقيا يقض مضجع قاطنيها.

واعتبر بوخشبة، في تصريح لهسبريس، أن عملية الترحيل تشهد ديناميكية جديدة في عهد العامل الجديد لمنطقة الرحمة، الذي ساهم في خفض كلفة الترحيل على السكان، مما ساهم في تسريع وتيرة إفراغ المنازل التي كانت على الدوام مصدر قلق للسكان والسلطات، بسبب حالتها المزرية.

وأضاف رئيس جمعية مستقبل مدينة الدار البيضاء أن "المبلغ الذي يقدمه المستفيدون من عملية الترحيل قد تم تخفيضه من 20 مليون سنتيم إلى 10 ملايين سنتيم بالنسبة للمكترين، ولا علم لي شخصيا بتخفيض المبلغ الأخير إلى 8 ملايين سنتيم".

وأكدت مصادر هسبريس أن السعر الجديد الخاص بعمليات الترحيل يبلغ 8 ملايين سنتيم بالنسبة للمكترين الذين يرغبون في الحصول على شقق سكنية بالطابقين الأرضي والرابع في المشاريع السكنية بالرحمة والمحمدية ومناطق أخرى، بينما يرتفع إلى 9 ملايين بالنسبة للراغبين في الحصول على شقق سكنية في أحد الطوابق من 1 إلى 3 من المشاريع ذاتها.

الأمر نفسه ينطبق على مالكي حق الزينة أو مالكي العقارات، حيث طلبت منهم السلطة أداء مبلغ 5 ملايين سنتيم عوض سبعة بالنسبة للمالكين الذين يرغبون في الحصول على شقق سكنية بالطابقين الأرضي والرابع، و6 ملايين سنتيم للراغبين في الحصول على شقق سكنية في الطوابق الأول والثاني والثالث من المشاريع ذاتها.

وأثار تخفيض مبلغ الترحيل من 20 مليون سنتيم إلى 10 ثم إلى 8 ملايين سنتيم حفيظة السكان الذين تم ترحيلهم في السنوات الأخيرة، بسبب تراكم الأقساط البنكية على كاهلهم.

وقال يوسف بوخشبة: "لقد أثرنا انتباه السلطات السابقة لموضوع ارتفاع كلفة الترحيل، وهو ما لم يتم أخذه بعين الاعتبار، لكن مع مجيء العامل الجديد تغيرت الأمور وأصبحت العملية غير مكلفة بالنسبة للساكنة الحالية".