24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:19
|13:22
|16:38
|19:15
|20:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأرصاد الجوية: درجات الحرارة تشرع في التراجع
- الملك محمد السادس ينوّه بثمار التعاون مع الصين
- عدد ضحايا "فاجعة شاطئ النحلة" يبلغ 14 غريقا
- أبو الوفا .. ضابطة مغربية تواجهُ الطّرد بسبب العنصرية في هولندا
- دراسة: المخ يصاب بالتعب جراء التمارين الرياضية المفرطة
سفارة ألمانيا بالرباط تكشف تهافت مئات المغاربة على طلبات اللجوء (5.00)
قانون الأمازيغية يدخل حيز التنفيذ بعد ثماني سنوات من "الدسترة" (5.00)
- رسميا.. حزب التقدم والاشتراكية يقرر الخروج من حكومة العثماني - (100)
- قانون الأمازيغية يدخل حيز التنفيذ بعد ثماني سنوات من "الدسترة" - (99)
- السفير الألماني يدعو المغرب والجزائر إلى "طي الماضي وبناء الغد" - (67)
- بعد جدل "ضرب الزوجة".. الميلودي يتراجع ويعلن "اعتزال حياة الفن" - (61)
- هل يدعم الاتحاد الأوروبي الحركات الاحتجاجية في دول شمال إفريقيا؟ - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خفض كلفة الترحيل تسرع إفراغ منازل بالبيضاء
تواصل سلطات عمالة مقاطعات آنفا عمليات هدم المنازل التي غادرها سكانها بالمدينة القديمة، بعد استفادتهم من شقق بمناطق المحمدية ومدينة الرحمة.
وقال يوسف بوخشبة، رئيس جمعية مستقبل مدينة الدار البيضاء، إن الحالة المزرية لمعظم المنازل التي يقطنها سكان المدينة القديمة، داخل وخارج السور، أصبحت تشكل هاجسا حقيقيا يقض مضجع قاطنيها.
واعتبر بوخشبة، في تصريح لهسبريس، أن عملية الترحيل تشهد ديناميكية جديدة في عهد العامل الجديد لمنطقة الرحمة، الذي ساهم في خفض كلفة الترحيل على السكان، مما ساهم في تسريع وتيرة إفراغ المنازل التي كانت على الدوام مصدر قلق للسكان والسلطات، بسبب حالتها المزرية.
وأضاف رئيس جمعية مستقبل مدينة الدار البيضاء أن "المبلغ الذي يقدمه المستفيدون من عملية الترحيل قد تم تخفيضه من 20 مليون سنتيم إلى 10 ملايين سنتيم بالنسبة للمكترين، ولا علم لي شخصيا بتخفيض المبلغ الأخير إلى 8 ملايين سنتيم".
وأكدت مصادر هسبريس أن السعر الجديد الخاص بعمليات الترحيل يبلغ 8 ملايين سنتيم بالنسبة للمكترين الذين يرغبون في الحصول على شقق سكنية بالطابقين الأرضي والرابع في المشاريع السكنية بالرحمة والمحمدية ومناطق أخرى، بينما يرتفع إلى 9 ملايين بالنسبة للراغبين في الحصول على شقق سكنية في أحد الطوابق من 1 إلى 3 من المشاريع ذاتها.
الأمر نفسه ينطبق على مالكي حق الزينة أو مالكي العقارات، حيث طلبت منهم السلطة أداء مبلغ 5 ملايين سنتيم عوض سبعة بالنسبة للمالكين الذين يرغبون في الحصول على شقق سكنية بالطابقين الأرضي والرابع، و6 ملايين سنتيم للراغبين في الحصول على شقق سكنية في الطوابق الأول والثاني والثالث من المشاريع ذاتها.
وأثار تخفيض مبلغ الترحيل من 20 مليون سنتيم إلى 10 ثم إلى 8 ملايين سنتيم حفيظة السكان الذين تم ترحيلهم في السنوات الأخيرة، بسبب تراكم الأقساط البنكية على كاهلهم.
وقال يوسف بوخشبة: "لقد أثرنا انتباه السلطات السابقة لموضوع ارتفاع كلفة الترحيل، وهو ما لم يتم أخذه بعين الاعتبار، لكن مع مجيء العامل الجديد تغيرت الأمور وأصبحت العملية غير مكلفة بالنسبة للساكنة الحالية".