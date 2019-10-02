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ساكنة الريش تستفيد من قافلة طبية لتقويم العظام

ساكنة الريش تستفيد من قافلة طبية لتقويم العظام
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 05:52

نظمت بمدينة الريش، التابعة إداريا لإقليم ميدلت، قافلة طبية متخصصة في طب وجراحة وتقويم عظام اليد والرجل، لفائدة الأطفال المصابين بتشوهات خلقية، خصوصا من الفئات الهشة.

القافلة الطبية، المنظمة من طرف جمعية "أمدام" بفرنسا، وبشراكة مع عمالة ميدلت والمجلس الإقليمي والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بميدلت، شهدت زيارة تفقدية من طرف مصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت.

وقد تم تقديم خدمات القافلة، المنظمة بمستشفى القرب بمدينة الريش، لفائدة 154 شخصا، أجريت لـ 35 منهم عمليات جراحية تقويمية، بإشراف طاقم طبي فرنسي متعدد التخصصات يتكون من 18 فردا، بينهم 5 جراحين مختصين.

للإشارة، فإن الفحوصات والعمليات التي أجرتها القافلة كانت بالمجان، ويرتقب أن تقام أربع مرات في السنة، كما تنص على ذلك اتفاقية الشراكة المبرمة، تحت إشراف عمالة الإقليم، بين المجلس الإقليمي والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحية من جهة، والجمعية الفرنسية التي يترأسها الدكتور عزيز عمار، طبيب مغربي ينحدر من الريش ويعمل بفرنسا، من جهة ثانية.

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