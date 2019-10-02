24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:19
|13:22
|16:38
|19:15
|20:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأرصاد الجوية: درجات الحرارة تشرع في التراجع
- الملك محمد السادس ينوّه بثمار التعاون مع الصين
- عدد ضحايا "فاجعة شاطئ النحلة" يبلغ 14 غريقا
- أبو الوفا .. ضابطة مغربية تواجهُ الطّرد بسبب العنصرية في هولندا
- دراسة: المخ يصاب بالتعب جراء التمارين الرياضية المفرطة
عبد النباوي: النيابة العامة تتعامل بصرامة مع العنف ضد النساء (5.00)
العمال يحتجون بمطار محمد الخامس .. والإدارة تقلل تبعات الإضراب (5.00)
السفير الألماني يدعو المغرب والجزائر إلى "طي الماضي وبناء الغد" (5.00)
- رسميا.. حزب التقدم والاشتراكية يقرر الخروج من حكومة العثماني - (94)
- قانون الأمازيغية يدخل حيز التنفيذ بعد ثماني سنوات من "الدسترة" - (92)
- باحث مغربي: المذاهبُ الفقهية تُبيح الإجهاض قبل "نفخة الروح" - (91)
- السفير الألماني يدعو المغرب والجزائر إلى "طي الماضي وبناء الغد" - (64)
- بعد جدل "ضرب الزوجة".. الميلودي يتراجع ويعلن "اعتزال حياة الفن" - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ساكنة الريش تستفيد من قافلة طبية لتقويم العظام
نظمت بمدينة الريش، التابعة إداريا لإقليم ميدلت، قافلة طبية متخصصة في طب وجراحة وتقويم عظام اليد والرجل، لفائدة الأطفال المصابين بتشوهات خلقية، خصوصا من الفئات الهشة.
القافلة الطبية، المنظمة من طرف جمعية "أمدام" بفرنسا، وبشراكة مع عمالة ميدلت والمجلس الإقليمي والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بميدلت، شهدت زيارة تفقدية من طرف مصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت.
وقد تم تقديم خدمات القافلة، المنظمة بمستشفى القرب بمدينة الريش، لفائدة 154 شخصا، أجريت لـ 35 منهم عمليات جراحية تقويمية، بإشراف طاقم طبي فرنسي متعدد التخصصات يتكون من 18 فردا، بينهم 5 جراحين مختصين.
للإشارة، فإن الفحوصات والعمليات التي أجرتها القافلة كانت بالمجان، ويرتقب أن تقام أربع مرات في السنة، كما تنص على ذلك اتفاقية الشراكة المبرمة، تحت إشراف عمالة الإقليم، بين المجلس الإقليمي والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحية من جهة، والجمعية الفرنسية التي يترأسها الدكتور عزيز عمار، طبيب مغربي ينحدر من الريش ويعمل بفرنسا، من جهة ثانية.