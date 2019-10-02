مشروع طرقي يفك عزلة عشرات الدواوير باشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

وقف عامل إقليم اشتوكة آيت باها، جمال خلوق، مرفوقا برؤساء الجماعات الترابية لكل من بيوكرى، واد الصفاء، آيت اعميرة وسيدي بيبي، على الاستعدادات المتخذة لإنجاز مشروع الربط الطرقي بين دوار "إغرايسن" بجماعة آيت اعميرة وحي بوعلاكا بجماعة بيوكرى، مرورا بدواوير بجماعة واد الصفاء، ووصولا إلى جماعة سيدي بيبي.

وسيساهم هذا المشروع الطرقي، الممتد على طول 8 كيلومترات، في تحسين الولوج إلى البنيات الأساسية لعدد كبير من الساكنة المحلية، إلى جانب تعزيز رصيد الجماعات الأربع من البنيات الطرقية، فضلا عن ضمان سلاسة وسلامة حركة التنقل والسير والجولان في هذه المناطق التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة واستعمالا مكثفا لوسائل النقل بالنظر إلى الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها.

وبحسب مسؤولي عمالة إقليم اشتوكة آيت باها، فإن هذا المشروع الذي رُصد له غلاف مالي قدره 4،6 ملايين درهم من صندوق التنمية القروية، في إطار برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، سيُساهم أيضا في توفير بدائل لمستعملي الطريق، وسيخفف الضغط عل الطريق الإقليمية 1014 بيوكرى-آيت اعميرة، والطريق الوطنية رقم 1 عبر آيت عميرة، وهي من المحاور الطرقية التي تشهد حركة سير مرتفعة، خصوصا من طرف الآلات المستعملة في القطاع الفلاحي والمركبات المخصصة لنقل العاملات والعمال الزراعيين.

وكان جمال خلوق، عامل اشتوكة آيت باها، قد قام في وقت سابق بزيارات تفقدية إلى عدد من المشاريع الطرقية المهيلكة المنجزة بمختلف جماعات الإقليم، وذلك بهدف الوقوف على مدى تقدم الأشغال بها ومواكبة مراحل إنجازها، لما لها من انعكاسات إيجابية على الساكنة المحلية ومساهمتها في تحسين أوضاعها الاجتماعية، وهي مشاريع كلها تهدف إلى فك العزلة عن الساكنة، وإطلاق حركية اقتصادية واجتماعية بتلك المناطق.