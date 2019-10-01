مشروع "تلفريك" يربط بين ضفتي أبي رقراق بالرباط

هسبريس من الرباط

استقبل محمد صديقي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط، اليوم الثلاثاء، قادر حسن، مسؤول الاستثمار المركزي بمجموعة "Africa50".

وكشف قادر حسن، خلال هذا اللقاء الذي احتضنه مقر جماعة الرباط، أن "Africa50" تفكر في إنجاز مشروع للربط بين ضفتي أبي رقراق عبر "تلفريك"، وأنها الآن بصدد جمع المعطيات في أفق إطلاق دراسة أولية عن جدوى وإمكانية نجاح المشروع.

كما عبّر صديقي، من جانبه، عن ترحيبه بالفكرة، موردا أنه سيقترحها على تجمع العاصمة، باعتباره الجهة التي تدبر قطاع النقل في الرباط والجماعات القريبة منها.

جدير بالذكر أن "Africa50" تعتبر منصة للاستثمار في البنية التحتية بإفريقيا، أسسها بنك التنمية الإفريقي AFDB، وتم تصميم هذه المنصة بعد إعلان سنة 2012، من قبل رؤساء الدول الإفريقية، كجزء من برنامج تطوير البنية التحتية بإفريقيا PIDA، ويوجد مقرها الرئيسي بالدار البيضاء منذ 2014.