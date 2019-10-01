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كُتّاب وآراء
"متعاقدون": وزارة التربية تستهدف الشغيلة التعليمية
قالت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" إن الوزارة الوصية على القطاع استهدفت الشغيلة التعليمية، باعتماد تكليفات انتقامية خلال عملية تدبير الفائض والخصاص.
وتابع الأساتذة، في بيان لهم، أن "عملية تدبير الخصاص والفائض بمديرية خنيفرة طبعتها الارتجالية والعشوائية، لتسجيلنا عدم صدور أية مذكرة لتنظيم العملية خارج الجماعة؛ ما ترتبت عنه مشاكل عديدة واستياء كبير لدى المعنيين بالأمر".
وأمام هذا الوضع، أعلن الأساتذة، في بيانهم الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، "رفضنا التام لما يسمى زورا النظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات وكل ما من شأنه تكريسه".
واستنكرت الوثيقة ذاتها "منطق العشوائية والارتجالية الذي طبع عملية الفائض في الإقليم، وتحميلنا تبعاتها للمديرية الإقليمية".
وطالب البيان عينه بـ"الإرجاع الفوري للمبالغ المسروقة من أجور الأساتذة"، مع دعوته "كل الأساتذة إلى الحضور الوازن للجمع العام المقرر انعقاده يوم 06-10-2019، لتسطير برامج نضالية للرد على هذه التجاوزات".