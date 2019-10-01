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الرئيسية | جهات | سلطات العيون تباشر عملية تحرير الملك العمومي‬

سلطات العيون تباشر عملية تحرير الملك العمومي‬

سلطات العيون تباشر عملية تحرير الملك العمومي‬
مصطفى البكار
الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:10

شنت لجنة مختلطة، اليوم الثلاثاء، حملة واسعة النطاق لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي في عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة العيون.

وتمكنت اللجنة المختلطة، المكونة من حمدي ولد الرشيد رئيس جماعة العيون والسلطات المحلية ومصالح الشرطة الإدارية وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، من تحرير عدد من الأرصفة والممرات التي يستغلها التجار والباعة الجائلون بطرق غير قانونية.

الإجراء ذاته عرف أيضا توجيه اللجنة المشرفة على العملية لتنبيهات إلى المخالفين بضرورة احترام الملك العام وعدم استغلاله دون سند قانوني، تفاديا لعرقلة عملية السير والجولان بمختلف الشوارع التي كانت موضوع شكايات عديدة تلقتها مصالح جماعة العيون في هذا الصدد، مؤكدة عزمها سلك المساطر الزجرية في حق غير الممتثلين.

وحسب معطيات توصلت بها هسبريس، فإن عمليات مماثلة ستستمر طيلة الأسابيع المقبلة إلى غاية وضع حد لجميع التجاوزات المتعلقة باحتلال الملك العام بشوارع مدينة العيون.

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