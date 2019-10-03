هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا نسبيا بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد، مع تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح فوق بعض سواحل المحيط الأطلسي، مع إمكانية تكون ضباب.

عدا ذلك، ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية أو مغشاة أحيانا ببعض السحب العليا بجميع ربوع المملكة، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية خفيفة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من الشمال أو من الغرب أحيانا بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بالمناطق الوسطى، والجنوب الشرقي للبلاد وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بأقصى الجنوب۔الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستكون ما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق الأخرى. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و27 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 27 و32 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول، وما بين 32 و37 درجة بسوس، والمناطق الوسطى، والسفوح الجنوبية الشرقية، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 38 و43 درجة بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.