وزارة "أمزازي" تعمم المنحة على الطلبة بإقليم تنغير

محمد ايت حساين

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعميم المنحة الجامعية على جميع الطلبة المنحدرين من إقليم تنغير، وهو ما اعتبرته فعاليات المجتمع المدني بالإقليم بشرى سارة بالنسبة للطلبة الجامعيين.

وكشف مصدر مسؤول أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم بالمغرب اتخذت قرار تعميم المنحة الجامعية لفائدة طلبة إقليم تنغير بعد مجموعة من التقارير والاتصالات التي قام بها حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، "الذي يعمل في صمت" مع المسؤولين الحكوميين في هذا الصدد، مشيرا إلى أن طلبة الإقليم بإمكانهم اليوم الاستفادة من المنحة بدون استثناء.

وأكد المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات الحصول على المنحة الجامعية برسم 2019 – 2020 سيتمكنون من الحصول عليها، موضحا أن الوزارة المعنية وفرت ميزانية كافية من أجل تعميم المنحة على جميع الطلبة المنحدرين من إقليم تنغير.

وأوضح المتحدث نفسه أن تعميم المنحة ظل مطلبا للحركة الطلابية منذ سنوات، استجابت له الوزارة بعد تنسيق مع عامل إقليم تنغير الحالي، معتبرا أن "هذه المبادرة بشرى سارة بالنسبة للطلبة، خصوصا من الفئات الهشة".

وبمجرد علمهم بموضوع تعميم المنحة الجامعية على طلبة الإقليم، نشر عدد من البرلمانيين الممثلين لساكنة الإقليم بالغرفتين، على صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، هذا الخبر، وتوزعوا بين من توجه بالشكر إلى السلطة الإقليمية لكونها هي من بذلت مجهودات كبيرة في هذا الإطار، وبين من حاول الركوب على الملف وتبنيه، وهو ما استنكره عدد من النشطاء الفيسبوكيين الذين طالبوا هؤلاء البرلمانيين بالمرافعة على الملفات التنموية الكبرى.