"انهيار ساقية" يهدد أراضِ فلاحية للريش بالجفاف

ياسين أوشن

تسببت حمولة "واد تزمامارت"، نتيجة العواصف الرعدية الأخيرة، في انهيار ساقية بجماعة كرس تعلالين دائرة الريش إقليم ميدلت، ما بات يهدد الأراضي الفلاحية بالجفاف.

وفي هذا السياق، قال محمد أيت باكي، فاعل جمعوي بالمنطقة، إن "فلاحي حوالي 11 دوارا يعانون منذ مدة من تبعات انهيار تلك الساقية التي تروي حوالي 700 هكتار من الأراضي الفلاحية، وهو الوضع الذي أمسى يهدد مصدر العيش الوحيد للسكان لاعتمادهم على الفلاحة المعيشية كمورد رزق".

وتابع أيت باكي، في تصريح لهسبريس، قائلا: "بعد الانهيار، اضطر الفلاحون إلى ترقيع تلك الساقية، لكن سرعان ما هدمت من جديد، لأن الوسائل المعتمد عليها بدائية وتقليدية، ومن الصعب أن تصمد لمدة طويلة".

وطالب المصدر نفسه السلطات "بكافة تلاوينها بالتدخل العاجل من أجل إعادة بناء الساقية لضمان حق الفلاحين في سقي أرضيهم الفلاحية، وإنقاذ موسمهم الفلاحي".

من جهته، قال لحو قجو، رئيس جمعية الخير بكرس تعلالين: "بعد ما بتنا نعانيه من جراء انهيار الساقية، راسلنا العمالة والمديرية الإقليمية للفلاحة والقائد ورئيس الجهة من أجل إيجاد حل للمشكلة التي تضاعف محنة ساكنة المنطقة".

وأضاف قجو في تصريح لهسبريس أن "قائد قيادة الريش زار المنطقة وعاين مشكلتنا بعد توصله بشكوانا، وأملنا أن يستجاب لمطلبنا حتى لا تضرر ماشيتنا وفلاحتنا التي أصبحت عرضة للجفاف".