24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2013:2216:3719:1320:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. النخبة المثقفة وصناعة التأثير: وَهْمٌ أم حقيقة؟ (5.00)

  2. "البيجيدي" يتشبث بـ"التقدم والاشتراكية" في الحكومة (5.00)

  3. جيل جديد من "البطاقة الوطنية" .. خطوة أولى نحو الهوية الرقمية (5.00)

  4. إطلاق الأداء الإلكتروني لوجيبات المحافظة العقارية (5.00)

  5. عُمْر 350 مليون سنة لحفرية سمك قرش بالمغرب يُذهل العلماء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "انهيار ساقية" يهدد أراضِ فلاحية للريش بالجفاف

"انهيار ساقية" يهدد أراضِ فلاحية للريش بالجفاف

"انهيار ساقية" يهدد أراضِ فلاحية للريش بالجفاف
ياسين أوشن
الخميس 03 أكتوبر 2019 - 08:50

تسببت حمولة "واد تزمامارت"، نتيجة العواصف الرعدية الأخيرة، في انهيار ساقية بجماعة كرس تعلالين دائرة الريش إقليم ميدلت، ما بات يهدد الأراضي الفلاحية بالجفاف.

وفي هذا السياق، قال محمد أيت باكي، فاعل جمعوي بالمنطقة، إن "فلاحي حوالي 11 دوارا يعانون منذ مدة من تبعات انهيار تلك الساقية التي تروي حوالي 700 هكتار من الأراضي الفلاحية، وهو الوضع الذي أمسى يهدد مصدر العيش الوحيد للسكان لاعتمادهم على الفلاحة المعيشية كمورد رزق".

وتابع أيت باكي، في تصريح لهسبريس، قائلا: "بعد الانهيار، اضطر الفلاحون إلى ترقيع تلك الساقية، لكن سرعان ما هدمت من جديد، لأن الوسائل المعتمد عليها بدائية وتقليدية، ومن الصعب أن تصمد لمدة طويلة".

وطالب المصدر نفسه السلطات "بكافة تلاوينها بالتدخل العاجل من أجل إعادة بناء الساقية لضمان حق الفلاحين في سقي أرضيهم الفلاحية، وإنقاذ موسمهم الفلاحي".

من جهته، قال لحو قجو، رئيس جمعية الخير بكرس تعلالين: "بعد ما بتنا نعانيه من جراء انهيار الساقية، راسلنا العمالة والمديرية الإقليمية للفلاحة والقائد ورئيس الجهة من أجل إيجاد حل للمشكلة التي تضاعف محنة ساكنة المنطقة".

وأضاف قجو في تصريح لهسبريس أن "قائد قيادة الريش زار المنطقة وعاين مشكلتنا بعد توصله بشكوانا، وأملنا أن يستجاب لمطلبنا حتى لا تضرر ماشيتنا وفلاحتنا التي أصبحت عرضة للجفاف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.