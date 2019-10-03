24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2013:2216:3719:1320:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مشروع قانون جديد يمهّد لإنتاج الوقود الحيوي من الطحالب بالمغرب (5.00)

  2. النخبة المثقفة وصناعة التأثير: وَهْمٌ أم حقيقة؟ (5.00)

  3. حياة الرحل في صحاري المغرب.. "زمن لا يتغير وتنقل بأقل الخسائر" (5.00)

  4. ملاعب رياضة الغولف بمجمعات فندقية تهدّد الأمن المائي بالحوز (5.00)

  5. الأيام المفتوحة للأمن الوطني تراهن على تعزيز "الشرطة المواطنة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | جماعة فم العنصر ببني ملال تعزز بنيتها التحتية

جماعة فم العنصر ببني ملال تعزز بنيتها التحتية

جماعة فم العنصر ببني ملال تعزز بنيتها التحتية
حميد رزقي من بني ملال
الخميس 03 أكتوبر 2019 - 01:10

أعطى الخطيب لهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، رفقة المدير الجهوي لوزارة الصحة والوفد المرافق لهما، الأربعاء، انطلاقة أشغال بناء مركز صحي قروي من الدرجة الأولى، وسكن وظيفي بقرية أدوز بجماعة فم العنصر بإقليم بني ملال.

ويندرج هذا المرفق الصحي، الذي بلغت تكلفته المالية 1.164.390.00 درهم، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأضاف عبد الرحمان بنحمادي، المدير الجهوي للصحة، أن المشروع الجديد يروم تعزيز الخدمات الصحية بالوسط القروي وتقريبها من ساكنة أدوز التي تقدر بحوالي 12000 نسمة وتثبيت الموارد البشرية من خلال توفير السكن الوظيفي.

وفي إطار زياراته للأوراش المفتوحة بالجهة، قام الخطيب الهبيل بزيارة تفقدية لورش بناء ثانوية أدوز الإعدادية بفم العنصر، الذي تبلغ تكلفته حوالي 8456014.00 درهم.

وأفاد مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بأن هذا المشروع يروم توسيع العرض المدرسي وتعزيز بنية الاستقبال المتوفرة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم بني ملال وفك الاكتظاظ الحاصل داخل المرفق للتعليمي بالجماعة.

وحسب المصدر ذاته، فإن ثانوية أدوز الإعدادية بفم العنصر، التي بلغت بها الأشغال أزيد من 55 في المائة، يرتقب أن تستقبل 500 تلميذ وتلميذة خلال الموسم المقبل ينحدرون من حوالي خمسة دواوير.

يذكر أن والي جهة بني ملال خنيفرة ألح بشدة، خلال زيارته لهذا الورش، على احترام المدة المخصصة للمشروع، حيث أشار إلى أن المنطقة تعتبر "نائية" والساكنة بها لا يمكن أن تنتظر أكثر مما مضى؛ لأن الأمر يتعلق بمشروع ذي صلة بمستقبل ومصير الأجيال الصاعدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.