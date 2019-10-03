جماعة فم العنصر ببني ملال تعزز بنيتها التحتية

حميد رزقي من بني ملال

أعطى الخطيب لهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، رفقة المدير الجهوي لوزارة الصحة والوفد المرافق لهما، الأربعاء، انطلاقة أشغال بناء مركز صحي قروي من الدرجة الأولى، وسكن وظيفي بقرية أدوز بجماعة فم العنصر بإقليم بني ملال.

ويندرج هذا المرفق الصحي، الذي بلغت تكلفته المالية 1.164.390.00 درهم، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأضاف عبد الرحمان بنحمادي، المدير الجهوي للصحة، أن المشروع الجديد يروم تعزيز الخدمات الصحية بالوسط القروي وتقريبها من ساكنة أدوز التي تقدر بحوالي 12000 نسمة وتثبيت الموارد البشرية من خلال توفير السكن الوظيفي.

وفي إطار زياراته للأوراش المفتوحة بالجهة، قام الخطيب الهبيل بزيارة تفقدية لورش بناء ثانوية أدوز الإعدادية بفم العنصر، الذي تبلغ تكلفته حوالي 8456014.00 درهم.

وأفاد مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بأن هذا المشروع يروم توسيع العرض المدرسي وتعزيز بنية الاستقبال المتوفرة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم بني ملال وفك الاكتظاظ الحاصل داخل المرفق للتعليمي بالجماعة.

وحسب المصدر ذاته، فإن ثانوية أدوز الإعدادية بفم العنصر، التي بلغت بها الأشغال أزيد من 55 في المائة، يرتقب أن تستقبل 500 تلميذ وتلميذة خلال الموسم المقبل ينحدرون من حوالي خمسة دواوير.

يذكر أن والي جهة بني ملال خنيفرة ألح بشدة، خلال زيارته لهذا الورش، على احترام المدة المخصصة للمشروع، حيث أشار إلى أن المنطقة تعتبر "نائية" والساكنة بها لا يمكن أن تنتظر أكثر مما مضى؛ لأن الأمر يتعلق بمشروع ذي صلة بمستقبل ومصير الأجيال الصاعدة.