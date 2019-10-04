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توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 06:07

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا نسبيا بسوس والجنوب والجنوب الشرقي للبلاد، وستتشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الليل و الصباح مع تكون كتل ضبابية أو ضباب فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي و بالواجهة المتوسطية.

عدا ذلك، ستبقي الأجواء مستقرة مع مرور سحب عليا بجميع ربوع المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية و بالجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما ، من الشمال بالأقاليم الجنوبية و بالسواحل الأطلسية، بينما ستكون معتدلة القوة من القطاع الجنوبي ومن الغرب بالجنوب الشرقي ومن القطاع الغربي إلى شمالية بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و 14 درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية وما بين 23 و28 درجة بالجنوب الشرقي وشرق و جنوب الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 14 و23 بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و 27 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل وما بين 27 و 35 درجة بالمنطقة الشرقية، وبالواجهة المتوسطية وبمنطقة طنجة وبالسايس و بالسهول الأطلسية والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط و والماس و السفوح الجنوبية الشرقية وما بين 35 و 41 درجة بسوس والجنوب الشرقي و بالاقليم الصحراوية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.

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