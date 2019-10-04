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كُتّاب وآراء
توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا نسبيا بسوس والجنوب والجنوب الشرقي للبلاد، وستتشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الليل و الصباح مع تكون كتل ضبابية أو ضباب فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي و بالواجهة المتوسطية.
عدا ذلك، ستبقي الأجواء مستقرة مع مرور سحب عليا بجميع ربوع المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية و بالجنوب الشرقي.
وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما ، من الشمال بالأقاليم الجنوبية و بالسواحل الأطلسية، بينما ستكون معتدلة القوة من القطاع الجنوبي ومن الغرب بالجنوب الشرقي ومن القطاع الغربي إلى شمالية بباقي الأرجاء الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و 14 درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية وما بين 23 و28 درجة بالجنوب الشرقي وشرق و جنوب الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 14 و23 بباقي المناطق الأخرى.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و 27 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل وما بين 27 و 35 درجة بالمنطقة الشرقية، وبالواجهة المتوسطية وبمنطقة طنجة وبالسايس و بالسهول الأطلسية والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط و والماس و السفوح الجنوبية الشرقية وما بين 35 و 41 درجة بسوس والجنوب الشرقي و بالاقليم الصحراوية للمملكة.
وسيكون البحر هادئا قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.