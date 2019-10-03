دعوات جديدة إلى إطفاء الأضواء في منازل طنجة

هسبريس من طنجة

عادت أصوات مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لتتعالى، داعية إلى إطفاء الأنوار يوم غد الجمعة مساءً لمدة ساعتين، من الثامنة إلى العاشرة، احتجاجا على ارتفاع أسعار فواتير "أمانديس" في الشهرين الأخيرين خصوصا.

كما دعا النشطاء ذاتهم إلى تعزيز هذا الاحتجاج بإشعال أضواء الهواتف المحمولة لمدة عشرة دقائق، بدءا من الثامنة، من النوافذ والأسطح.

وكانت ساكنة طنجة استجابت، السبت الماضي، لدعوات مماثلة بإطفاء الأنوار في الفترة الزمنية نفسها، إذ شهدت مجموعة من الأحياء ظلاما دامسا ببيوتها ومحلاتها التجارية.

ويشتكي سكان طنجة من فواتير يعتبرونها "ملتهبة" وصلتهم في الشهرين الأخيرين، إذ عاينت هسبريس أرقاما مضاعفة فعلا في أسعار هذه الفواتير مقارنة بأسعار شهور سابقة.

وعزت مصادر من شركة "أمانديس" هذه الارتفاعات إلى تزايد استهلاك الماء والكهرباء خلال أشهر الصيف، خصوصا يوليوز وغشت، كما قامت بعرض "فيديو" على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كيفية قراءة العدادات، عنونته بـ"أجي تشوف كيفاش كاتّم قراءة العداد ومعالجة المعطيات".