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الرئيسية | جهات | دعوات جديدة إلى إطفاء الأضواء في منازل طنجة

دعوات جديدة إلى إطفاء الأضواء في منازل طنجة

دعوات جديدة إلى إطفاء الأضواء في منازل طنجة
هسبريس من طنجة
الخميس 03 أكتوبر 2019 - 18:20

عادت أصوات مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لتتعالى، داعية إلى إطفاء الأنوار يوم غد الجمعة مساءً لمدة ساعتين، من الثامنة إلى العاشرة، احتجاجا على ارتفاع أسعار فواتير "أمانديس" في الشهرين الأخيرين خصوصا.

كما دعا النشطاء ذاتهم إلى تعزيز هذا الاحتجاج بإشعال أضواء الهواتف المحمولة لمدة عشرة دقائق، بدءا من الثامنة، من النوافذ والأسطح.

وكانت ساكنة طنجة استجابت، السبت الماضي، لدعوات مماثلة بإطفاء الأنوار في الفترة الزمنية نفسها، إذ شهدت مجموعة من الأحياء ظلاما دامسا ببيوتها ومحلاتها التجارية.

ويشتكي سكان طنجة من فواتير يعتبرونها "ملتهبة" وصلتهم في الشهرين الأخيرين، إذ عاينت هسبريس أرقاما مضاعفة فعلا في أسعار هذه الفواتير مقارنة بأسعار شهور سابقة.

وعزت مصادر من شركة "أمانديس" هذه الارتفاعات إلى تزايد استهلاك الماء والكهرباء خلال أشهر الصيف، خصوصا يوليوز وغشت، كما قامت بعرض "فيديو" على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كيفية قراءة العدادات، عنونته بـ"أجي تشوف كيفاش كاتّم قراءة العداد ومعالجة المعطيات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - شفوي الخميس 03 أكتوبر 2019 - 18:39
فكرة جيدة للحفاظ على البيئة فانتاج الكهرباء يعتمد على الفحم الحجري الذي يعتبر اكبر ملوث ,المهم قليل لي هيطفي الضو حيت شعب الشفوي
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2 - mohamed said الخميس 03 أكتوبر 2019 - 18:51
العدادات مكرية و مباعة للمواطن في نفس الوقت.
الدولة تفرض الضريبة على الضريبة في الكهرباء.
عهد العدادات يرجع إلى عهد الاستعمار.
انعدام مراقبة من طرف الدولة للشركة الموزعة الكهرباء.
خوصصةالقطاع
كل هده الأسباب المواطن هو الذي يعاني
انا كنخلس 30 أورو شهريا في فرنسا و عائلتي كتخلس DH600 شهريا في طنجة.
حلل و ناقش.
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