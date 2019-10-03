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الرئيسية | جهات | "رفس" صورة الملك يورط "سلاليا" ناحية القنيطرة

"رفس" صورة الملك يورط "سلاليا" ناحية القنيطرة

"رفس" صورة الملك يورط "سلاليا" ناحية القنيطرة
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 03 أكتوبر 2019 - 22:05

شهد مقر قيادة عامر السفلية، نواحي مدينة القنيطرة، حالة اعتداء أحد النواب السلاليين على عنصر من القوات المساعدة، سقطت على إثره صورة كبيرة للملك محمد السادس على الأرض، تم رفسها من طرف الشخص المعتدي، ما أفضى إلى توقيفه.

وأفاد مصدر تابَع تفاصيل الواقعة بأنّ النائب السلالي الذي رفس صورة الملك واعتدى على عنصر القوات المساعدة وُضع تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث يخضع لمسطرة البحث التمهيدي، بعدما خلّفت فعلته غضبا كبيرا وسط المواطنين الذين عاينوا الواقعة.

ووقع الحادث يوم أمس الأربعاء، حيث كان قائد قيادة عامر السفلية في اجتماع مع جمعيات المجتمع المدني داخل في مكتبه في مقر القيادة حين قدم نائب سلالي، بصحبة مرافق له، وطلبا من عنصر القوات المساعدة الذي يتولى حراسة مكتب القيادة أن يسمح لهما بزيارة القائد، لكنه اعتذر لهما لكون القائد في اجتماع.

وبحسب بلاغ وقعه مواطنون من قبيلة أولاد بورحمة، فإنّ النائب السلالي، المسمى "ب.ص"، لم يتقبل ردّ فعل عنصر القوات المساعدة، ما حذا به إلى توجيه لكمات إليه وتعنيفه، ليتبادلا اللكمات، وأثناء ذلك سقط عنصر القوات المساعدة مغمى عليه، سقطت صورة كبيرة للملك تعرضت للرفس وكُسر زجاج واجهتها.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الشخص المعتدي يحظى بنفوذ في المنطقة، ويُتخوف ألاّ ينال العقاب الذي يستحق، "حيث تجري على قدم وساق مساعٍ لطمس هذه الفضيحة، ويجري الضغط على عنصر القوات المساعدة للتنازل عن متابعة المعتدي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - الرأي الخميس 03 أكتوبر 2019 - 22:21
الصورة ليست كائن حي كفاية من تضخيم الموضوع.
يجب أن يتابع من أجل الإعتداء على عنصر القوات المساعدة إن صح الخبر.
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230
2 - adnane الخميس 03 أكتوبر 2019 - 22:23
محاكمة سوريالية أخرى في الأفق ؟
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46
3 - عبدالله الخميس 03 أكتوبر 2019 - 22:24
انا ارى ان تهمة الرفس على صورة الملك ملفقة لأجل تنزيل أقصى العقوبات على الجاني والله هو الشهيد على ما جرى .
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99
4 - مواطن الخميس 03 أكتوبر 2019 - 22:25
ستتم معاقبته فقط لإنه رفس صورة الملك . أما أنه رفس الشعب فالمخزن لا يبالي . بل يبارك له ذلك وتتم مكافأته ..
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77
5 - Abdelhak الخميس 03 أكتوبر 2019 - 22:26
هناك أمور يجب احترامها بدون نقاش وإلا سوف تعود على صاحبها بالندم.
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30
6 - إبراهيم امريرت الخميس 03 أكتوبر 2019 - 22:30
وبحسب المصدر ذاته فإن الشخص المعتدي يحظى بنفوذ في المنطقة هذا هو مغربي الحبيب القوي يأكل الضعيف ولا يطبق عليه القانون وإن كنت تمتلك المال فافعل ما تريد
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61
7 - yael الخميس 03 أكتوبر 2019 - 22:32
ان صح الخبر يجب عليه أن يحاكم من أجل الاعتداء على العنصر الأمني وعلى رفس صورة الملك.
اليوم صورة وغدا .....
يحاكم على فعلتيه
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18
8 - alyan الخميس 03 أكتوبر 2019 - 22:33
كفى من الاستهتار بالقانون (لديه نفوذ ) يجب ان يعاقب ليكون عبرة لمن يتجبر بالمال والنفود ان كان في دولة الحق والقانون
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50
9 - الفيلسوف الخميس 03 أكتوبر 2019 - 22:34
يجب معاقبة كل من يمس برموز الوحدة...
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-2
10 - Allal الخميس 03 أكتوبر 2019 - 22:34
هذا دليل آخر أن بعض الناس الذين لم يستوعبوا بعد ما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق و أصبحوا لا يعترفون إلا بما تمليه عليهم أهواؤهم٠ هؤلاء الذين يريدون تكسير كل رموز الدولة٠ هؤلاء يجب أن يواجهوا بالحزم والصرامة٠
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13
11 - رشيد أمستردام الخميس 03 أكتوبر 2019 - 22:35
السلام عليكم
القانون لا يحمي المغفلين ادن لابد ان يأخد جزاءه مهما كانت حالته
والسلام رشيد امستردام الهولندية
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11
12 - le marocain الخميس 03 أكتوبر 2019 - 22:36
عفوا الملك يمثل رمز السيادة الوطنية فلا يعقل أن تدوس على الرموز بل بالعكس يجب إحترامها.هل هذه هي صورة المواطن المغربي التي نعطيها للأجانب و للذين يتربصون بنا و يتحينون الفرصة للمس بالمغرب و بمقدساته .
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17
13 - RALEUR الخميس 03 أكتوبر 2019 - 22:39
في بداية السبعينات كنت أتابع دراستي بكلية الحقوق بالرباط وكنا نسكن يومئذ بثكنة مولاي اسماعيل، في المساء كنا في قاعة المطالعة فوقف طالب وطلع فوق طاولة وأنزل صورة المرحوم الحسن الثاني ثم علقها مكانها٠ عند الفجر جاء رجال فأخذوا الطالب من فراشه، ومن يومها لم يظهر له أثر٠ ونحن شبابا ذلك الوقت لم يعجبنا ما فعل هذا الطالب وتوقعنا له ذلك لأننا كنا نعلم أنه يوجد بيننا وشاة وكنا نميز بين الصح والغلط٠ الغضب في حالة هذا السيد غالبا ما يعود على صاحبه بالندم٠
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0
14 - yuti الخميس 03 أكتوبر 2019 - 22:42
اقسم بالله ان كنت في انتظار ورقة رسمية من مكتب باشا بمدينة مكانس وكان الحارس يقول لي انه في اجتماع مهم ومع إلحاحي بقيت اما باب المكتب ، ولما غفل الحارس اذ ذهب لمكتب مجاور دخلت مكتب الباشا ،وللأسف لم يكن لا اجتماع ولا هم يحزنون، كل ما في الأمر ان كان يملأ الشبكة،
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15 - الرباطي الخميس 03 أكتوبر 2019 - 22:51
على الدولة وخاصة وزارة الداخلية التدخل باقصى سرعة لحل مشكلة الاراضي السلالية و اراضي الجموع والاراضي الكيشية والاملاك المخزنية واخراج القانون المنظم لذلك بتمليك الاراضي لذوي الحقوق، كفى من المماطلة والتلاعب بحقوق المواطنين لان ما هو قادم من نزاعات بين القباءل لا يبشر بخير.
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16 - oujdi الخميس 03 أكتوبر 2019 - 22:52
أريد أن أعرف هل كل هاد الاخوة الذين يكتبون هده الردود ألا يستعجلوا يجب أن تكون الروح الوطنية وحب الوطن و حفض كرامة رموز الدولة
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17 - au commentaire 1 الخميس 03 أكتوبر 2019 - 22:53
ils vont lui faire regretter le jour ou il est venu au monde.
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18 - Youssef de sygh الخميس 03 أكتوبر 2019 - 22:55
هناك نواب بعامر السفليه بإقليم القنيطرة سجلوا اناس ليست لهم علاقه بالجماعه التي استفادوا من تعويضات مردود ارض الواقعه بسيدي الطيبي
سجلوا زورا استفادوا من تعويضات ليست من حقهم والسبب هم النواب
منهم من اقحم أبناء بنته الغير السلاليين وكدلك أبناء أخواتهم والعديد من الادله موجوده لدى المحكمه للاسف لم تغير شيئ نفودهم اقوى من القانون ويتحدون المحاكم السلطات المغربية العليا
الأمور واضحه من هنا لم أعد اتق بشيئ في بلادي
مكاين غي دهن السير طلع كول انزل كول
الله غالب
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19 - sadik الخميس 03 أكتوبر 2019 - 23:10
في المغرب فقط نسمع كلمة " نائب سلالي " وهذا ضد انصهار المغاربة في دولة مدنية ديموقراطية ، إن المنطق القبلي العنصري البائد يجب أن يزول وتزول معه قوانين الاستعمار ذات الصلة ، إن القبلية والسلالية سبب التخلف وحجر عثرة أمام أي تنمية مرتقبة ، وعنجهية السلالة والعرق هي التي دفعت هذا الشخص على الاعتداء على رجل القوة المساعدة
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20 - مغربي الخميس 03 أكتوبر 2019 - 23:11
بعض الناس جهلو ولا بذ من ردعهم
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21 - houssa الخميس 03 أكتوبر 2019 - 23:36
et alors la photo de votre roi ce n'est le saint Coran
une fois de plus, c'est une nouvelle histoire pour emprisonner des innocents
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22 - هناك بعض الناس الخميس 03 أكتوبر 2019 - 23:40
* هناك بعض الناس ، قد يكونوا مظلومين ، لكن يضيعون
حقوقهم بإرتكاب حماقات ما كانوا ليفعلوها مثل رفس صورة
الملك ، أو تدنيس القرآن ، أو حرق راية الوطن.....
* في كل الحالات ، هذه السلوكات ، تصعب على فاعلها ،
نيل حقوقه وإن كان مظلوماً حقّاً.
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