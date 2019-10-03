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كُتّاب وآراء
"رفس" صورة الملك يورط "سلاليا" ناحية القنيطرة
شهد مقر قيادة عامر السفلية، نواحي مدينة القنيطرة، حالة اعتداء أحد النواب السلاليين على عنصر من القوات المساعدة، سقطت على إثره صورة كبيرة للملك محمد السادس على الأرض، تم رفسها من طرف الشخص المعتدي، ما أفضى إلى توقيفه.
وأفاد مصدر تابَع تفاصيل الواقعة بأنّ النائب السلالي الذي رفس صورة الملك واعتدى على عنصر القوات المساعدة وُضع تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث يخضع لمسطرة البحث التمهيدي، بعدما خلّفت فعلته غضبا كبيرا وسط المواطنين الذين عاينوا الواقعة.
ووقع الحادث يوم أمس الأربعاء، حيث كان قائد قيادة عامر السفلية في اجتماع مع جمعيات المجتمع المدني داخل في مكتبه في مقر القيادة حين قدم نائب سلالي، بصحبة مرافق له، وطلبا من عنصر القوات المساعدة الذي يتولى حراسة مكتب القيادة أن يسمح لهما بزيارة القائد، لكنه اعتذر لهما لكون القائد في اجتماع.
وبحسب بلاغ وقعه مواطنون من قبيلة أولاد بورحمة، فإنّ النائب السلالي، المسمى "ب.ص"، لم يتقبل ردّ فعل عنصر القوات المساعدة، ما حذا به إلى توجيه لكمات إليه وتعنيفه، ليتبادلا اللكمات، وأثناء ذلك سقط عنصر القوات المساعدة مغمى عليه، سقطت صورة كبيرة للملك تعرضت للرفس وكُسر زجاج واجهتها.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الشخص المعتدي يحظى بنفوذ في المنطقة، ويُتخوف ألاّ ينال العقاب الذي يستحق، "حيث تجري على قدم وساق مساعٍ لطمس هذه الفضيحة، ويجري الضغط على عنصر القوات المساعدة للتنازل عن متابعة المعتدي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
يجب أن يتابع من أجل الإعتداء على عنصر القوات المساعدة إن صح الخبر.
اليوم صورة وغدا .....
يحاكم على فعلتيه
القانون لا يحمي المغفلين ادن لابد ان يأخد جزاءه مهما كانت حالته
والسلام رشيد امستردام الهولندية
سجلوا زورا استفادوا من تعويضات ليست من حقهم والسبب هم النواب
منهم من اقحم أبناء بنته الغير السلاليين وكدلك أبناء أخواتهم والعديد من الادله موجوده لدى المحكمه للاسف لم تغير شيئ نفودهم اقوى من القانون ويتحدون المحاكم السلطات المغربية العليا
الأمور واضحه من هنا لم أعد اتق بشيئ في بلادي
مكاين غي دهن السير طلع كول انزل كول
الله غالب
une fois de plus, c'est une nouvelle histoire pour emprisonner des innocents
حقوقهم بإرتكاب حماقات ما كانوا ليفعلوها مثل رفس صورة
الملك ، أو تدنيس القرآن ، أو حرق راية الوطن.....
* في كل الحالات ، هذه السلوكات ، تصعب على فاعلها ،
نيل حقوقه وإن كان مظلوماً حقّاً.