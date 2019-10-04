24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:21
|13:21
|16:37
|19:12
|20:26
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أمريكا تحث "فيسبوك" على عدم تشفير الرسائل لمكافحة الإرهاب
- فكر خارج القوالب
- مسابقات المواهب .. طريق سهل لمطربين محترفين لقنص "الشهرة"
- غالي يستبقُ تقرير غوتيريس حول الصّحراء بمهاجمة حلفاء الرباط
- جداريات للتزيين بمدينة سلا
الديون الخارجية للمملكة ترتفع وتصل إلى عتبة 337 مليار درهم (5.00)
- بلافريج: أواجه حملة تكفير .. ولا أشجع فوضى الجنس في الشارع - (98)
- آلاف الشباب المغاربة يلجؤون إلى "القُرعة" لمعانقة "الحُلم الأمريكي" - (67)
- التعديل الحكومي يحتفظ للعدالة والتنمية بأغلب قطاعاته الوزارية - (64)
- غالي يستبقُ تقرير غوتيريس حول الصّحراء بمهاجمة حلفاء الرباط - (57)
- حملة تسحب الباعة المتجولين من شوارع المملكة - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تقليص الفوارق الاجتماعية محور لقاء بشيشاوة
انعقد بمقر عمالة شيشاوة، أمس الخميس، لقاء لتقديم حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، وبرامج التجهيز الموازية بهذا الإقليم، للفترة الممتدة بين 2017 و2019.
وبلغت الكلفة الإجمالية لبرنامج تقليص الفوارق والمشاريع الموازية، الممولة من طرف مجلس جهة مراكش-أسفي، أزيد من 164 مليون درهم، همت 43 مشروعا مهيكلا.
وخلال هذا اللقاء الذي حضره رئيس جهة مراكش أسفي، وعامل إقليم شيشاوة، ورئيس المجلس الإقليمي لشيشاوة، ورؤساء المصالح الخارجية، وعدد من رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، تم توزيع 10 سيارات للنقل المدرسي لتعزيز العرض المدرسي ومحاربة الهدر في مجال التعليم.
وبهذه المناسبة، أشار رئيس مجلس جهة مراكش-أسفي، في كلمة له، إلى أن الجهة عملت على تبني مقاربة جديدة في تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والبرامج الموازية من خلال سد الخصاص في المجالات ذات الأولوية الملحة بالنسبة للساكنة، لاسيما ما يرتبط بفك العزلة والربط بالماء الصالح للشرب وبالكهرباء.