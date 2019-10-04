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الرئيسية | جهات | تقليص الفوارق الاجتماعية محور لقاء بشيشاوة

تقليص الفوارق الاجتماعية محور لقاء بشيشاوة

تقليص الفوارق الاجتماعية محور لقاء بشيشاوة
ابراهيم مغراوي
الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 08:41

انعقد بمقر عمالة شيشاوة، أمس الخميس، لقاء لتقديم حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، وبرامج التجهيز الموازية بهذا الإقليم، للفترة الممتدة بين 2017 و2019.

وبلغت الكلفة الإجمالية لبرنامج تقليص الفوارق والمشاريع الموازية، الممولة من طرف مجلس جهة مراكش-أسفي، أزيد من 164 مليون درهم، همت 43 مشروعا مهيكلا.

وخلال هذا اللقاء الذي حضره رئيس جهة مراكش أسفي، وعامل إقليم شيشاوة، ورئيس المجلس الإقليمي لشيشاوة، ورؤساء المصالح الخارجية، وعدد من رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، تم توزيع 10 سيارات للنقل المدرسي لتعزيز العرض المدرسي ومحاربة الهدر في مجال التعليم.

وبهذه المناسبة، أشار رئيس مجلس جهة مراكش-أسفي، في كلمة له، إلى أن الجهة عملت على تبني مقاربة جديدة في تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والبرامج الموازية من خلال سد الخصاص في المجالات ذات الأولوية الملحة بالنسبة للساكنة، لاسيما ما يرتبط بفك العزلة والربط بالماء الصالح للشرب وبالكهرباء.

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