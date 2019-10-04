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الرئيسية | جهات | قيادة جماعة سعادة القروية تهدم منازل عشوائية

قيادة جماعة سعادة القروية تهدم منازل عشوائية

قيادة جماعة سعادة القروية تهدم منازل عشوائية
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 15:15

قامت السلطة المحلية بقيادة سعادة التابعة لإقليم مراكش،مدعومة بالقوة العمومية من الدرك الملكي القوات المساعدة وأعوان السلطة، بهدم بنايات عشوائية جرى تشييدها في خرق سافر لقانون التعمير على أراضي أملاك الدولة.

عملية الهدم شملت "24 صندوقا" جزأها سماسرة البناء العشوائي على شكل تجزئة سرية بدوار الحرية المعروف لدى الساكنة بسالكو، وبنيت بها بنايات فوق ملك الدولة الخاص.

هذا التدخل يأتي بعد تدخلات سابقة للسلطة المحلية، بعدما استغلت عصابة البناء العشوائي فترة الحركة الانتقالية لرجال السلطة لتنخرط في الترامي على أراضي الدولة، لهدم هذه الدور في سياق محاربة البناء العشوائي بالدواوير التابعة لنفوذ قيادة جماعة سعادة.

السلطة المحلية بقيادة سعادة مراكش تشنّ، منذ مدة، حملتها على ظاهرة البناء العشوائي التي استفحلت بهذه الجماعة، وهذا النوع من البناء أضحى يشكل فضاء لاختباء الخارجين عن القانون.

وكشفت مصادر هسبريس أن هذه العصابة تعمل على بيع البقع على شكل منازل وصناديق بدون عقود بيع، بثمن يبلغ 70 ألف درهم للواحدة، من أجل الدخول في مسطرة التعويض، مضيفة "أن عوني سلطة تم عزلهما لتورطهما في مساعدة هذه الفئة التي تعرض أراضي الدولة للمضاربة العقارية غير المشروعة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - وزاري الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 15:47
كاليك مالك الدولة فين كانت هاد الصولة ناعسة حتى بناو الناس اسكنو اولدو لولاد
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12
2 - العبدي الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 15:47
عوني سلطة ثم عزلهما يثبت أن مشروع عدم الافلات من العقاب فزاعة للاستهلاك مثلها مثل كلمة دولة الحق و القانون.
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12
3 - مشتكي من بوسكورة الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 16:03
بالنسبة للجماعة بوسكورة اقليم النواصر خاصة منطقة الحوامي الامر خطير البناء العشوائي متفشي بكثرة لكن المسؤول واكل ساكت SKD سلوموا كمدوا دوزو. في ظرف6 اشهر بنيت ما يفوق 75 بناية عشوائية و المزيد المنطقة مؤهلة لتصبح اكبر تجمع صفيحي عشوائي في المغرب . وانا اكتب التعليق واحد بارك كايبني بالعلالي عشوائيا.
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20
4 - الأصييييل الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 16:19
"تجزئة سرية"؟؟؟ مضحك...وأين كانت أعينكم والوشايا والمقدم ؟ وهل مآت المنازل العشوائية التي شُيدت حول جل المدن الكبرى ، كانت بطريقة سرية ؟ كيف، وأعوان السلطة يشمون رائحة الإسمنت والياجور على بعد الف متر ؟
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14
5 - مراكشي الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 17:51
العزل يعني بالعربية تاعرابت كول ماجاك ودير اللي عجبك وجمع الرزق من جيوب المواطنين راه المصير فالدنيا باين.هو العزل
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8
6 - بوسكوري الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 21:15
المرجو العمل على هدم العشوائي في منطقة الحوامي المتواجد ببوسكورة. كل يوم يزداد العشوائي بدوار الحوامي ولا من يتحرك ساكنا. لك الله يا بوسكورة
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