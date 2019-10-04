جمعية تنتقد انتشار المخدرات والجريمة بالرشيدية

هسبريس من خنيفرة

استنكرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، فرع عرب الصباح زيز بالرشيدية، "الانتشار الكبير والمهول للمخدرات والجريمة في صفوف الشباب والقاصرين في قصور ومداشر المنطقة".

وأدانت الجمعية سالفة الذكر، في بيان صادر عنها، "سلوكات وردود أفعال وتعامل بعض المسؤولين مع نشطاء جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان. كما نشجب المضايقات والاستفزازات التي يتعرض لها بعض مناضلي الجمعية".

ودعا البيان، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، "إلى تنفيذ قانون السير مع جميع المواطنين، وعدم المحاباة مع أحد بالرجوع إلى علاقة الأقارب والمعارف أو منصب أحدهم؛ فالقانون فوق الجميع، خاصة وسائل النقل المزدوج المكتظة بالركاب".

وطالبت الوثيقة نفسها بـ"الوقوف بحزم أمام كل مظاهر الفساد، من خلال التنزيل الحقيقي لربط المسؤولية بالمحاسبة".

الهيئة الحقوقية، التي استحضرت الأدوار المنوطة بالمجتمع المدني وفق نص الدستور وتفاعلا منها مع شكايات عدد من المواطنين، ختمت بيانها بقولها: "على درب النضال الديمقراطي نحن سائرون، من أجل دولة المواطنة والحق والقانون".