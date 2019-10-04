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كُتّاب وآراء
تلاميذ ورزازات يتابعون "ورشات أمنية تحسيسية"
استفاد عدد من التلاميذ المتمدرسين بالثانوية الإعدادية النخيل بورزازات، أمس الخميس، من ورشات تحسيسية خاصة أشرف عليها موظفو الأمن الجهوي بورزازات.
وتمحورت هذه الورشات التحسيسية حول عدد من الموضوعات التي تهم التلاميذ المستهدفين منها؛ من قبيل: العنف المدرسي، ومحاربة الرشوة، والانحراف والاستغلال الجنسي للقاصرين، والتربية على السلامة الطرقية وإشارات المرور، والعنف الرياضي، وشغب الملاعب، والمخدرات وتبعاتها، بالإضافة إلى جرائم المعلوميات الأنترنيت.
وقد نظمت هذه الورشات التحسيسية، التي ستستمر طيلة الموسم الدراسي الحالي، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بورزازات، بشراكة مع الأمن الجهوي بورزازات، بحضور عدد من المسؤولين الأمنيين ومتخصصين في السلامة الطرقية ومسؤولين تربويين.
وقال يوسف بوراس، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بورزازات، في تصريح لهسبريس، إن هذه الحملات التحسيسية تهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة والسلوكات المدنية في نفوس التلميذات والتلاميذ، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار مواصلة العمل المشترك بين المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والأمن الجهوي بورزازات.
وذكر المسؤول التربوي الإقليمي أن جميع المؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية والتأهيلية بالمجال الحضري ستستفيد من هذه الحملات التحسيسية التي ستستمر طيلة الموسم الدراسي الحالي، لافتا أن هذه الحملات ستتناول المواضيع سالف ذكرها، بالإضافة إلى "المواطنة الرقمية والانحراف الرقمي"، وفق تعبيره.