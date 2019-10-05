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توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت
هسبريس - و.م.ع
السبت 05 أكتوبر 2019 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس حارا نسبيا بسوس وداخل الأقاليم الجنوبية. وستتشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الليل والصباح مع تكو ن كتل ضبابية أو ضباب فوق السواحل الشمالية والوسطى.

عدا ذلك، ستبقي الأجواء مستقرة مع مرور سحب عليا بجميع ربوع المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية و بالجنوب الشرقي.

وستهب رياح معتدلة شمالية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية و بالسواحل الأطلسية، بينما ستهب ضعيفة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومتقلبة في باقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 14 درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 23 و 26 درجة بالجنوب الشرقي وشرق و الأقاليم الجنوبية. فيما ستتراوح ما بين 15 و 22 بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و 29 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 30 و 35 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول المحيطية، والسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط، والماس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 35 و 41 درجة بسوس وبأقليمنا الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا على طول الساحل الأطلسي.

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