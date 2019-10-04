‪"كونفدرالية الشغل" تشكو "أزمة" النقل في المحمدية‬

هسبريس من الدار البيضاء

أعربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها جراء "الفوضى والتردي الكبير الذي يعرفه قطاع النقل بالمحمدية ونواحيها"، مسجلة "تدني جودة المركبات وعدم الانتظام في الوقت، وكذلك افتقاد أدنى مقومات السلامة".

وأوضحت "كونفدرالية الشغل" بالمحمدية، في مراسلة موجهة إلى عامل الإقليم، توصلت هسبريس بنسخة منها، أن "هذه الوضعية تترتب عنها معاناة العاملين في الأحياء الصناعية بالمحمدية والبيضاء، والشأن نفسه ينطبق على الموظفين بالإدارات العمومية والتلاميذ والطلبة وعموم المواطنين".

لذلك، يطالب المكتب الإقليمي للنقابة عامل الإقليم بـ"توفير وضمان الحق في النقل المناسب بخصوص الوقت والجودة والثمن"، داعيا السلطات العمومية إلى "الحد من الفوضى التي تطبع قطاع النقل بالمدينة".