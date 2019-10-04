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الرئيسية | جهات | ‪"كونفدرالية الشغل" تشكو "أزمة" النقل في المحمدية‬

‪"كونفدرالية الشغل" تشكو "أزمة" النقل في المحمدية‬

‪"كونفدرالية الشغل" تشكو "أزمة" النقل في المحمدية‬
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 19:56

أعربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها جراء "الفوضى والتردي الكبير الذي يعرفه قطاع النقل بالمحمدية ونواحيها"، مسجلة "تدني جودة المركبات وعدم الانتظام في الوقت، وكذلك افتقاد أدنى مقومات السلامة".

وأوضحت "كونفدرالية الشغل" بالمحمدية، في مراسلة موجهة إلى عامل الإقليم، توصلت هسبريس بنسخة منها، أن "هذه الوضعية تترتب عنها معاناة العاملين في الأحياء الصناعية بالمحمدية والبيضاء، والشأن نفسه ينطبق على الموظفين بالإدارات العمومية والتلاميذ والطلبة وعموم المواطنين".

لذلك، يطالب المكتب الإقليمي للنقابة عامل الإقليم بـ"توفير وضمان الحق في النقل المناسب بخصوص الوقت والجودة والثمن"، داعيا السلطات العمومية إلى "الحد من الفوضى التي تطبع قطاع النقل بالمدينة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ولد المحمقية من بوسطن الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:32
مدينة المحمدية تتدهور يوم بعد يوم. الرطوبة زائد التلوث النابع عن المحطة الحرارية للكهرباء و المصانع المتاخمة للمدينة تزيد في انتشار أمراض الربو و الحساسية و الأمراض الجلدية. أما السيارات التى فاق عددها عدد سكانها و الحافلات المهترئة (800 و 900) فهي لا تقصر في تحسين وتلطيف الجو. يجب فرض ضريبة انبعاث CO2 على السيارات والحافلات. أما المساحات الخضراء فقد التهمها الاسمنت.
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