ملحق تربوي يطلب استئناف العمل بمديرية مكناس

ياسين أوشن

طالب الملحق التربوي جمال الكتامي بتمكينه من توقيع محضر استئناف العمل في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمكناس، بعدما تغيب لظروف صحية حالت دون الاستمرار في عمله طيلة عام كامل.

الكتامي قال، في هذا الصدد، إنه اشتغل في قطاع التربية ثلاثين سنة، منها 20 سنة في الصحراء، وفيما بعد قرر الالتحاق بالزوجة في مكناس؛ بيد أنه لاحظ أنه يعيش حالة نفسية صعبة، لم تسعفه على الالتحاق بالعمل في موسم 2018.

وأوضح الملحق التربوي نفسه، في تصريح لهسبريس، أنه لما تماثل للشفاء هذا العام حصل على شهادة طبية من طبيبة نفسية محلفة وخبيرة لدى المحاكم تثبت مرضه، وسبب تأخره في تقديم الشهادة بعد اعترافه بتأخره هو وضعه الصحي المزمن، حسبه.

والغريب، حسب الكتامي، هو أن المديرية لم تراسله لاستفساره عن أسباب التغيب أو إرسال إنذار بالعودة إلى العمل أو توقيف راتبه الشهري، ولم يُتخذ أي إجراء، ولم تراسله الوزارة إلا في 9 شتنبر 2019 لتخبره عن انقطاعه عن العمل.

واستطرد الملحق التربوي أن "الأحرى بالمديرية أن تمكنني من توقيع المحضر يثبت وجودي بالمؤسسة، بعدما قدمت لهم وثيقة تثبت عجزي، وحينها بإمكانهم أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقي؛ من قبيل مطالبتي بالخبرة الطبية مثلا، أو إحالتي على المجلس التأديبي، أو مدارسة إمكانية الاقتطاع من الأجر الخاص بالسنة التي كنت بها مريضا.. المهم هو أن أشتغل في الوقت نفسه تباشَر المسطرة القانونية".

وعن أسباب امتناع الإدارة عن تمكينه من توقيع محضر الدخول، يبرز الكتامي أنهم يخبرونه أنه غير موجود في النظام، "فولجت النظام الذي يتحدثون عنه، فطبعت الوثائق التي تثبت أنني معين في مؤسسة بمديرية مكناس، إلا أنهم رفضوا استلام الوثائق التي تؤكد أقوالي".

واتصلت هسبريس بمسؤول بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمكناس، لأخذ رأيه في الموضوع، فأجاب بأن "الملحق التربوي المعني جاء إلى المديرية في إطار الحركة الانتقالية؛ غير أنه رفض الالتحاق بعمله، لأن المنصب الذي كُلف به لم يستسغه، وقدمنا له إخبارا بالالتحاق فلم يستجب".

وزاد المسؤول عينه، في تصريح لهسبريس، أنه "لا يمكن لشخص لم يلتحق بالمديرية بعد أن يقدم شهادة طبية ونستلمها منه. وعليه، لا توجد أي علاقة تربط بين المديرية وبين هذا الملحق التربوي منذ السنة الماضية. أما في ما يخص الأمور المادية المتعلقة بالأجور، فيُتعامل معها مركزيا والمديرية لا علاقة لها بذلك".