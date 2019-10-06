بناية استعمارية لتعذيب المقاومة تتحوّل إلى متحف تاريخي في خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

من معتقل يحتوي على قبوٍ مظلم مخصص لاحتجاز المقاومين خلال فترات الاستعمار الفرنسي، ومن بناية تضمّ زنزانة كئيبة مهيّأة لتعذيب أبناء "هضبة الفوسفاط" كلما تمكن المستعمر من القبض على أحد المطالبين بالاستقلال إلى فضاء يتوفّر على مجموعة من التحف التي تعود إلى حقب وأزمنة تاريخية قديمة، والحديث هنا عن "فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير 20 غشت" بمدينة خريبكة.

من مقر استعماري إلى متحف تاريخي

"فضاء الذاكرة التاريخية" هي واحدة من بنايات الحي الإداري لمدينة خريبكة، وتوجد بين مقرّي المركز الجهوي للاستثمار ومندوبية الإنعاش الوطني، وقبالة مقر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني، حيث كانت خلال الفترة الاستعمارية مقرا ذا صبغة استعمارية وسلطوية، مخصصة لإدارة شؤون المستعمر محليّا خلال فترة احتلال المغرب من طرف الفرنسيين والإسبان، مع ما يرافق ذلك من تعذيب للمقاومين والمقاومات داخل البناية ذاتها.

وتحولت زنزانة التعذيب، بعد سنوات من حصول المغرب على الاستقلال، إلى متحف للذاكرة التاريخية، وصار المكان الموحش والمخيف فضاء يشعّ بعبق التاريخ والذاكرة، حيث جرى افتتاحه رسميا، قبل حوالي 12 سنة من الآن، من أجل عرض مجموعة من الصور والتحف القديمة للزوار والباحثين والمهتمين بالشأن التاريخي، إضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الثقافية الأخرى.

صيانة الذاكرة التاريخية

محمد مرشيش، قَـيِّـم فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير 20 غشت بخريبكة، قال إن "هذا المكان كان في الفترة الاستعمارية مقرا للحاكم المدني الفرنسي، ويحتوي على معتقل للمقاومين المغاربة. ونظرا للنوستالجيا والقيمة التاريخية لهذا المقر، تم تحويله سنة 2007 إلى مكان تاريخي، من خلال تأسيس "فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير 20 غشت".

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه "في إطار الإستراتيجية التي تبنتها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، من أجل صيانة الذاكرة التاريخية والحفاظ على الإرث النضالي لرجال المقاومة خلال فترات الحماية الفرنسية والإسبانية، ساهمت المندوبية السامية في إنجاز عدد كبير من الفضاءات التاريخية على صعيد ربوع المملكة، والتي يبلغ عددا أزيد من 90 فضاء؛ من ضمنها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير 20 غشت بخريبكة".

صور وأدوات تشهد على التاريخ

مرشيش أفاد بأن "إقليم خريبكة يتوفر على ثلاثة فضاءات تاريخية بخريبكة ووادي زم وأبي الجعد، من أجل نقل أمجاد الكفاح الوطني للناشئة والأجيال الصاعدة"، لافتا إلى أن "زائر هذه الفضاءات يجد نفسه أمام عدد من الأروقة، كرواق صور ملوك وسلاطين الدولة العلوية الشريفة، ابتداء من مؤسسها مولاي علي الشريف إلى الملك محمد السادس، وقد جرى ترتيب الصور بطريقة كرونولوجية وفق فترة حكم كل سلطان وملك".

ويحتوي الفضاء أيضا، يضيف محمد مرشيش، على "رواق صور الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، من خلال عرض الصور وفق ترتيب أحداث التي تشير إليها، إلى جانب رواق خاص بمجموعة من المعروضات عبارة عن أدوات استعملت في الفعل الفردي أو الجماعي لرجال ونساء المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي والإسباني، إضافة إلى توفر الفضاء على مجموعة من الوثائق التاريخية، عبارة عن مصادر لمعلومات تاريخية مهمة".

أنشطة ثقافية وخدمات متنوعة

قَـيِّـم فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير 20 غشت بخريبكة إن هذا الأخير "يحتوي أيضا على قاعة للسمعي البصري، مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية التي تُستغلّ في مجموعة من الندوات والمحاضرات والموائد المستديرة التي تحتضنها هذه القاعة، بهدف التعريف بتاريخ المقاومة والحركة الوطنية من أجل الحرية والاستقلال".

وأشار محمد مرشيش إلى أن "الفضاء يتوفّر على خزانة غنية بالإصدارات والمؤلّفات والمنشورات المتنوعة، سواء الصادرة عن المندوبية السامية لقدماء المقاومين أو أعضاء جيش التحرير، أو تلك الصادرة عن الشركاء التي تربطهم بالمندوبية السامية شراكات؛ كوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووزارة الثقافة"، مضيفا أنه "على غرار الفضاءات التاريخية بربوع المملكة، يتم داخل فضاء 20 غشت بخريبكة تنظيم أنشطة ثقافية متنوعة للاحتفاء بمختلف الذكريات الوطنية".

فضاء تاريخي بعيّنِ مقاومة

خدوج السليماني، مقاومة تعرّضت للتعذيب خلال الفترة الاستعمارية وهي لا تتجاوز من العمر 15 سنة، قالت إن "فضاء 20 غشت بخريبكة يشكّل مكانا مهمّا للمقاومين الذين يزورونه بهدف لقاء بعضهم البعض وتذكّر فترات قوية من أعمارهم، إلى جانب الزوار الذين يرغبون في معرفة تاريخ المقاومة التي شهدتها المنطقة خلال الفترات الاستعمارية".

وأضافت المتحدثة ذاتها، التي لُقبت في الفترة الاستعمارية بـ"جان دارك المغرب"، أن "الفضاء يؤطر الأجيال الصاعدة، ويعرّف الناشئة بمن قاوموا وناضلوا وكافحوا من أجل استقلال الوطن"، مشدّدة على أن "الحرية والاستقلال لم يتحققا بسهولة، بل سبقتهما تضحيات كبيرة من طرف المقاومين الذين اعتُقلوا وعُذّبوا وقُتلوا".