أرباب سيارات الأجرة بأفورار يحتجون ضد الحافلات

حميد رزقي من أزيلال

نظم أرباب سيارات الأجرة الصنف الأول، المنضوون تحت لواء الاتحاد النقابي للنقل الطرقي - الاتحاد المغربي للشغل، أمس الجمعة، وقفة أمام مقر دائرة أفورار بإقليم أزيلال للاحتجاج ضد ما اعتبروه "تصرفات لا مسؤولة" من طرف حافلات النقل العمومي الرابطة بين الجماعات.

واعتبر المكتب الإقليمي لسيارات الأجرة (الصنف الأول) بأزيلال، التابع للاتحاد النقابي للنقل الطرقي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عدم التزام حافلات النقل العمومي بين الجماعات ببنود دفتر التحملات نوعا من الاستخفاف بالسلطات، واعتداء على حقوق أرباب سيارات الأجرة بأفورار.

وأكد التنظيم تشبثه بما تمّ الاتفاق عليه، خاصة ما يتعلق باحترام علامات التوقف وتحيين أماكن وجودها، واحترام التوقيت الفاصل بين كل حافلة وأخرى عند لحظة الانطلاق والوصول، وعدم المبالغة في عدد الركاب، وتحديد عدد الحافلات في أربع حافلات، وعدم تغيير مسار الحافلات الأخرى القادمة من نقطة انطلاق إلى أخرى.

وأعلن المكتب ذاته عزمه تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 09 أكتوبر دفاعا عما أسماه حقوقه المشروعة.

يذكر أن السلطات المحلية بأفورار سارعت إلى عقد لقاء مع ممثلي أرباب سيارات الأجرة بمقر الدائرة للتباحث معهم حول كل النقط المطروحة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للطرفين.