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كُتّاب وآراء
حملة تُحرر الأرصفة من احتلال "الفرّاشة" في وزان
باشرت السلطات المحلية بمدينة وزان، أمس الجمعة، حملة من أجل تحرير الملك العمومي، بحضور قياد المقاطعات الحضرية الثلاث، بالإضافة إلى أعوان السلطة وعناصر من القوات المساعدة والأمن الوطني، في خطوة تروم تخليص الشارع العام من احتلال الباعة غير النظاميين.
وهمت الخطوة - التي تأتي في سياق وطني لسحب كل الباعة المتجولين من الشوارع، بعد تقاطر العديد من الشكاوى المتعقلة بـ"احتلال الملك العمومي والأرصفة" - شارع محمد الخامس وسط المدينة الصغيرة، في انتظار أن تشمل باقي النقاط التي تشكل فضاء لتوافد "الفرّاشة".
وحسب معطيات توصلت بها جريدة هسبريس، فإن هذه الحملات ستستمر طيلة الستة أشهر المقبلة، من أجل وضع حد لجميع التجاوزات المتعلقة باحتلال الملك العام بشوارع "دار الضمانة"، والتي تزيد من عبء السير والجولان وتشويه المنظر العام.