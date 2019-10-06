هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس حارا نوعا ما بالسهول الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب المملكة، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الليل والصباح، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى الواجهة المتوسطية.

وستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق الأخرى، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستكون الرياح معتدلة إلى قوية شيئا ما، وستهب من القطاع الشمالي وأحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية وبسواحل المحيط الأطلسي، بينما ستهب معتدلة القوة من القطاع الجنوبي وأحيانا من الغرب بالجنوب الشرقي. وستهب من القطاع الغربي وأحيانا شمالية بباقي أرجاء البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و14 درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و29 درجة بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 14 و22 بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 23 و28 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 28 و35 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وسهول المحيط الأطلسي والسهول الداخلية الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية. وستكون ما بين 35 و42 درجة بالسهول الداخلية الوسطى ومنطقة سوس وبالجنوب الشرقي للأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والعرائش وبين طرفاية والعيون، وهائجا بباقي السواحل.