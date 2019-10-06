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الرئيسية | جهات | "بلطجية" ومجهولون يحكمون السيطرة على ملاعب القرب بالبيضاء

"بلطجية" ومجهولون يحكمون السيطرة على ملاعب القرب بالبيضاء

"بلطجية" ومجهولون يحكمون السيطرة على ملاعب القرب بالبيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
الأحد 06 أكتوبر 2019 - 14:00

تحولت ملاعب القرب المتواجدة بعدد من مقاطعات العاصمة الاقتصادية إلى وسيلة للدخل لبعض "البلطجية" والمجهولين الذين يتحكمون فيها ويسيطرون عليها بدل جمعيات المجتمع المدني، حيث يفرضون مبالغ مالية كبيرة على الشباب مقابل السماح لهم بالولوج للعب مباراة في كرة القدم.

وأكد عبد المالك الكحيلي، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالشؤون الثقافية والرياضية، أنه جرى توقيف مجموعة من الأشخاص المجهولين مدججين بالسيوف كانوا قد احتلوا ملعب "ياسمينة" للقرب وشرعوا في كرائه للفرق الرياضية بمبلغ مائة درهم للساعة.

وأوضح الكحيلي، الذي يشغل في الوقت نفسه رئيسا لمقاطعة عين الشق، أن هؤلاء الغرباء جرى توقيفهم وإحالتهم على السلطات الأمنية، مشيرا إلى أنه سبق وأن تمت مراسلة مختلف السلطات في الموضوع بعدما تم تسجيل وجود شخص مجهول يستخلص مبالغ مالية من الشباب مقابل السماح لهم باللعب بهذه الملاعب.

وعبر عدد من الأعضاء في مقاطعات الدار البيضاء عن تذمرهم من الوضعية التي تعيشها ملاعب القرب، المتجلية في تحكم مجموعة من الأشخاص الغرباء ومن كانوا على خلاف مع القانون فيها، في الوقت الذي كان من المفروض أن تقوم المقاطعات بتعيين موظفين تابعين لها للسهر على تنظيم الولوج إلى هذه الفضاءات الرياضية حفاظا عليها وعلى تجهيزاتها.

وسبق أن أثار منتخبو مقاطعة عين الشق هذا الأمر، حيث شددوا على وجوب بقاء ملاعب القرب هاته تحت تسيير المجلس وألا يتم تفويتها إلى أي جهة، لا سيما وأن العديد من الفرق الرياضية المحلية لا تجد فضاءات للتمرن.

وكان مواطنون وفاعلون جمعويون أكدوا، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس، أن "المقاطعات لم تترك الشباب يمارس هواية لعب كرة القدم بشكل مجاني، ولَم تقم بتعيين موظفين يسهرون عليها، ما يعد استهتارا بالمال العام"، وطالبوا السلطات بالتدخل لوضع حد لحالة التسيب والاستغلال الانتخابوي لهذه الملاعب من طرف بعض المنتخبين.

وخلّف فرض مقابل مالي من قبل بعض الجمعيات التي تقوم بتدبير ملاعب للقرب امتعاض السلطات بالدار البيضاء، التي وجهت تعليمات صارمة إليها، داعية إياها إلى الالتزام بالمجانية.

ورفض حسن بنخي، عامل عين السبع الحي المحمدي، في لقاء حضرته العديد من الجمعيات حول المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، استغلال بعض الجمعيات لملاعب القرب واستخلاص مبالغ مالية مقابل السماح للشباب وغيرهم بولوجها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - غيلان قدور الأحد 06 أكتوبر 2019 - 14:33
أكيد هناك تواطء من طرف رموز الفساد السياسي وتجاهل للسلطة سواء الوصية او إدارة الرياضة في ظروف السيبة وانعدام سلطة الضبط والانضباط مع انهيار هيبة الدولة في مختلف حواضر البلد
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7
2 - تحنزيز الأحد 06 أكتوبر 2019 - 14:35
اغلب السكان لايريدون انشاء جمعيات او فرق رياضية ويفضلون قضاء الوقت مسرحين رجليهم في المقاهي بدل تئطير ابناءهم
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8
3 - مروان الأحد 06 أكتوبر 2019 - 14:36
اكتر مايغيضوني في هدا البلد ان انه لا مستقبل لابناء الفقراء لاتعليم لاصحة لا رياضة وان وجدت فابمقابل
في الدول الاوروبية المدارس والمستشفيات والملاعب الرياضية شيدت بملايين الدولارات اكتر بكتير من تكلفتها بالمغرب رغم دلك فهي بالمجان وللعموم هنا في المانيا حيت اعيش تم تدشين اعدادية عمومية مجانية بتكلفة 20 مليار سنتيم بقرية صغيرة
هنا من اراد الاستتمار هناك الصناعة والتجارة والابتكار والسياحة
اما حقوق المواطن ليست للاستتمار الدولة تتحمل مسؤوليتاها
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4
4 - ابن سوس المغربي،سلطة القانون؟ الأحد 06 أكتوبر 2019 - 14:43
بعد السيطرة على الملك العمومي من الفراشا و سيطرة قطاعي الطرق على الأزقة بلباس حراس السيارات غير مرخصين ها هي ملاعب خصصت لأبناء فقراء الشعب المغربي و مافيات الفساد التي تنتظر الفرص لاستغلال كل صغيرة وكبيرة في هذا البلد لنهب جيوب المواطنين أين عمال و السلطات المحلية اشنو دورها ؟ اين الرقابة أين الدولة واش تفرجو في اللصوص كا يستغلو الأماكن العامة، لماذا لا يتم وضع لوحات مصدقة من الولايات و العمالات موثقة و تحدد وظيفة كل شخص مسؤول في هذه الأماكن و من لع صلاحية و حراس تدفع لهم أجور من السلطات المحلية؟
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5
5 - المغترب الأحد 06 أكتوبر 2019 - 14:53
سبحان الله هاد البلاد كل شيء فيها فوضوي وعشوائي الملاعب الادارات الطرق لكريمات المقالع رخص الصيد البحري........ لقد وصل السيل الزبى يا رب دير شي تاويل الخير راه نهار لي غادي تفركع غادي المواطن البسيط هو الذي يدفع اما كروش لحرام ونهبي المال العام الذين يقتاتون بالريع الاقتصادي غادي يخويوا لبلاد
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7
6 - صطوف الأحد 06 أكتوبر 2019 - 14:53
إن كنت في المغرب فلا تستغرب بلد العجائب
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3
7 - chihab الأحد 06 أكتوبر 2019 - 14:53
لقد أصبحنا نعيش عصر السيبة بامتياز في كل يوم نسمع ونرى قصصا بعضها غاية في الخطورة لدرجة الجميع أصبح يفكر وبشكل جدي في الرحيل ومغادرة الوطن إلى غير رجعة سلطة الردع لم تعد موجودة الأمن الذي كان يميز المغرب ولعقود اختفى إلى غير رجعة ليس لأن رجال الأمن لا يقومون بواجبهم هم أيضا اصبحوا عرضة للاعتداء بل وحتى القتل كان حصل لرجل الدرك الذي استشهد البارحة بل لأنهم أصبحوا مكبلين وغير قادرين على القيام بواجبهم لم يعد احد يعير أي اهتمام لهيبة الدولة لأن العقوبات تكون جد مخففة والسجون اصبحت عبارة عن اقامات خمس نجوم إلى أين نحن ذاهبون بطبيعة الحال إلى المجهول يجب على الدولة ان تسترد هيبتها التي فقدت مع الأسف الشديد لا بد للدولة ان تستعمل قبضتها الحديدية
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