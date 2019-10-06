فعاليات جمعوية تشخص الأوضاع في مدينة صفرو

هسبريس من الرباط

أصدرت مجموعة من الجمعيات ضمن "لجنة المجتمع المدني للرصد والتتبع والترافع بصفرو" بيانا حول الأوضاع التي تعيشها المدينة في مجموعة من المجالات.

وجاء في البيان الذي اختير له عنوان "بيان حراك صفرو" أن المدينة "تعيش اختلالات بسبب سياسة اللامبالاة والتقصير التي ينتهجها المجلس الجماعي والسلطات المحلية، والسياسة العامة للحكومة وبعض الإدارات العمومية، والتي أدت إلى ترد واضح في خدمات المرافق العمومية وجودة الحياة العامة".

وأشار البيان إلى أنه "في المجالين الاقتصادي والاجتماعي تم تسجيل اهتراء الطرقات والمرافق الأساسية وغياب جل علامات التشوير، والمحو التام للعلامات الخاصة بالراجلين من أغلب المدارات، والتأخر الكبير الذي تعرفه عملية إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، والاختلال بسبب احتلال الملك العام من طرف المقاهي والمتاجر والباعة المتجولين، والتردي الكبير في خدمات شركة النظافة أوزون، والفشل الذريع الذي ميز عمل مجلس جماعة صفرو خلال تدبيره مصالح المدينة والساكنة طيلة السنوات الأربع الأخيرة".

وأشار المحتجون إلى "غياب الأفق لدى الشباب جراء البطالة، وانعدام فرص الشغل جراء غياب قاعدة صناعية وخدماتية بالمدينة، والجمود الذي يميز تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء في ما يتعلق باللجنة المحلية أو الإقليمية، وتردي المرافق الرياضية والثقافية والترفيهية، والتأخير غير العادي لإخراج مركب ثقافي خاص بالمدينة على غرار المدن الصغرى والمتوسطة بالمملكة، والنقص الكبير الذي تعرفه المدينة في ما يتعلق بالأطر الأمنية واللوجستية، ما يؤدي إلى صعوبة كبيرة في محاربة الجريمة".

وطالب الموقعون على البيان عامل الإقليم بضرورة التدخل شخصيا لحل هذه المشاكل، منددين في الوقت ذاته بـ"مظاهر التقاعس واللامبالاة اللتين تميزان سياسة المجلس الجماعي إزاء ما يكابده المواطنون بمدينة صفرو من معاناة يومية في مختلف المجالات"، مع مطالبة رئيس المجلس الجماعي خصوصا، وباقي أعضاء الأحزاب الذي تحملوا مسؤولية تسيير الجماعة خلال السنوات الأربع الأخيرة بـ"تحمل مسؤولياتهم في فشل التدبير الجماعي"، و"الرحيل لإفساح المجال للكفاءات السياسية وتجديد النخب لتحمل مسؤولية إدارة هذه المدينة المنكوبة".

وناشدت لجنة المجتمع المدني الكتل السياسية المشكلة لمجلس الجماعة "الترفع عن الخلافات السياسوية وتغليب مصالح الساكنة عن الخلافات الضيقة، وفتح حوار جاد ومسؤول وتقييم المرحلة والقيام بنقد ذاتي، من أجل الخروج من المشاكل التي تعاني منها المدينة"، و"إعادة الاعتبار للمناطق الخضراء والعناية بها، بما فيها ما كانت تسمى حديقة المغرب، مع إعادة النظر في نظام السقي بالمدينة"، و"تنفيذ الوعود والالتزامات الخاصة بتأهيل وادي اكاي وجعله معلمة بيئية سياحية طال انتظارها".

وطالب المحتجون بـ"المراقبة الصارمة لدفاتر تحملات المقالع وإلزام مالكيها بإقامة حزام أخضر لحماية المدينة من التلوث الناتج عن الغبار الذي تسببه مقالع الرمال والشاحنات"، و"فتح حوار لتقييم وتقويم مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية محليا وإقليميا، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص"؛ مع دعوة الإدارة العامة للأمن الوطني إلى "دعم المدينة بأطر أمنية كافية لمحاربة الجريمة التي تزداد يوما بعد يوم".