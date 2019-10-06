غياب النقل المدرسي يهدد مستقبل تلاميذ في الحوز

إبراهيم مغراوي من مراكش

لا يسلم التلاميذ بإقليم الحوز من مكابدة المعاناة مع انطلاقة كل موسم دراسي، فإلى جانب تأخر أشغال بناء الحجرات الدراسية، يطفو على السطح مشكل مؤرق للآباء والأمهات بدواوير هذه المنطقة الجبلية الوعرة، حيث يصطدمون بغياب النقل المدرسي بعدة جماعات.

هذا الوضع الذي نادت عدة خطابات ملكية ورسمية إلى تجاوزه والتخطيط عن بعد لتوفير شروط تمدرس سليمة، تشجع التلميذات والتلاميذ على الإقبال على التعلم، يبدو أنها لا تجد آذانا صاغية بإقليم الحوز، الذي سيتحول بعد أيام إلى فضاء جغرافي يخلق المحن للمتمدرسين، بسبب الأمطار والثلوج وفيضانات الوديان، حسب تصريحات متطابقة لفاعلين جمعويين ومتمدرسين وآباء.

وقال حسن أيت حمو، والد تلميذة تدرس بإعدادية حمان الفطواكي بجماعة تغدوين.، إن "المتمدرسين قاموا بكل من جماعة توامة خلال الأسبوع الماضي، وجماعة أيت فاسكا، اليوم السبت، بتنظيم مسيرة في اتجاه مقر عمالة إقليم الحوز، تنديدا بما نعتوه بالإهمال والتهميش والإقصاء من حق دستوري".

يوسف مراد، رئيس جمعية أولياء وآباء وأمهات التلاميذ بالإعدادية المذكورة، قال في تصريح لهسبريس: "نعاني من مشكل النقل المدرسي بمشيخة أيت إنزال لوطا، التي تضم أزيد من 13 مدشرا، وما يقارب 200 من المتمدرسين يعانون من غياب مركبات تقلهم إلى مؤسستهم"، وزاد: "نطالب المسؤولين بعمالة إقليم الحوز بالتدخل العاجل لأن هذا النقل يعد من أسباب الهدر المدرسي، الذي تعمل الدولة منذ زمان على محاربته.. ولنا في ما ينص عليه الجيل الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عبرة".

وأورد رئيس الجمعية: "يوقظ الآباء أبناءهم في الصباح الباكر، وبعد قطعهم مسافة كيلومترين أو ثلاثة، وعبور قناطر ومسالك بالغابة، ومواجهة الكلاب الضالة، يصلون إلى قارعة الطريق لينتظروا من يقلهم إلى الإعدادية التي يصلونها متأخرين".

ولم يستسغ حسن أيت حمو، رئيس رابطة جمعيات الآباء والأمهات بإقليم الحوز، في دردشة مع هسبريس، ما أسماه "العبث في التخطيط لمصير مستقبل البلاد، بمنطقة تعاني الويلات"، مضيفا: "لا يعقل أن تتوفر الإدارات على خيرة الأطر، وفي الأخير تكون المخرجات ضد مصالح الناس في الغالب".

وتابع أيت حمو: "من المفروض أن يكون التخطيط لتوفير النقل المدرسي انتُهي منه خلال شهر يوليوز، لتوفير الأسطول بالجماعات التي تعاني من خصاص، وما أكثرها"، مشيرا إلى أن "مشيخة الزات وتغدوين وتوامة وتيديلي وأوكايمدن وغيرها تعاني من معضلة غياب سيارات تقل تلاميذ المستوى الإعدادي".

وأرجع الفاعل الجمعوي تأخر توفير وسائل النقل المدرسي إلى "مشكل قائم بين المجلس الإقليمي والمقاولات التي فوت لها تدبير هذا القطاع"، مشيرا إلى أن "هذا الوضع ينعكس سلبا على مصير آلاف المتمدرسين".

ولمعرفة أسباب تعثر إطلاق أسطول النقل المدرسي مع بداية هذا الموسم الدراسي، ربطت هسبريس الاتصال بإبراهيم أتوكارت، رئيس المجلس الإقليمي للحوز، الذي أوضح أن "المقاولات التي كانت مكلفة بتدبير هذا القطاع لم تحترم دفاتر التحملات، لأنها كانت أولا تستعمل مركبات النقل السري والمزدوج وغيره، ولا تحترم عدد الركاب(17 تلميذا)".

وأكد المسؤول ذاته أن "المقاولات المعنية أمهلت فترة لتتخذ قرار واضحا باحترام كناش التحملات أو الانسحاب من هذه الصفقة"، مضيفا: "حينها سنفتح المجال لمن سينقل التلاميذ في أمن وأمان".

هذا الجواب لم يلق استحسانا حين نقلته الجريدة إلى تلاميذ وتلميذات كانوا على قارعة الطريق ينتظرون من ينقلهم إلى إعدادياتهم، إذ أجمعوا على أن "المنطق لا يقبل أن يكونوا ضحايا سوء تدبير، وإجراءات إدارية، وتخطيط عشوائي"، حسب تعبيرهم.

وصال، تلميذة طلبت عدم الكشف عن هويتها، طالبت عبر هسبريس ملك البلاد والحكومة والمسؤولين بأن يتدخلوا حتى لا تتكرر ما وصفتها بـ"المهزلة والاستهزاء بمصير تلميذات وتلاميذ إقليم الحوز".

وأوردت التلميذة ذاتها: "من العيب والعار أن يكون تخطيط كل من السلطة الإقليمية والمنتخبة إقليميا بهذه الوتيرة"، مضيفة: "لا يهمنا سوى أن يكون النقل المدرسي متوفرا لهذه الفئة التي تعاني الويلات لتصل إلى كراسي الدراسة، وهي تئن تحت وطأة التعب من المسافات التي تقطعها".

وحكت وصال بألم قصص زميلات لها، انقطعن عن الدراسة بسبب النقل المدرسي، "لأن أولياء الأمور بهذه المناطق الجبلية لا يستسيغون أصلا إرسال بناتهم إلى المؤسسات التعليمية، ومنهم من ينتظر أول فرصة لمنعهن من متابعة دراستهن".