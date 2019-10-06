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كُتّاب وآراء
"قادمون وقادرون" تنظم "قافلة الكرامة" بتمحضيت
نظمت حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل، أمس السبت، "قافلة الكرامة" إلى جماعة تمحضيت بإقليم إفران، "دفاعا عن الحق في البنيات الأساسية"، بحضور ناشطات ونشطاء الحركة من مختلف جهات المملكة.
ووجه المريزق المصطفى، رئيس الحركة الناطق الرسمي باسمها، في إطار دعم جمعية "تمحضيت المستقبل" التابعة للحركة، في كلمة له بالمناسبة، نداء إلى مختلف المسؤولين عن المنطقة، محليا وإقليميا وجهويا، "لجبر أضرار تمحضيت التي تعاني من نقص في الطاقة، والماء، والطرق، والتغطية الصحية والبنيات التعليمية".
كما اعتبر أن مشاكل وهموم الفلاحين وساكنة تمحضيت "يجب أن تحظى بالأهمية القصوى نظرا لأوضاع الهشاشة التي تعاني منها المنطقة"، داعيا كل الأحزاب السياسية والنقابية والجمعوية للعمل المشترك مع الحركة لنصرة القضايا العادلة لتمحضيت وساكنتها".
كما اعتبر المتحدث أن معاناة تمحضيت "هي نتاج التفاوتات الاجتماعية التي يجب مناهضتها من أجل بناء مغرب المستقبل".