24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2213:2116:3519:0920:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. "أسبوع الغضب" يخرج نقابيين إلى الاحتجاج بتزنيت (5.00)

  2. بناية استعمارية لتعذيب المقاومة تتحوّل إلى متحف تاريخي في خريبكة (5.00)

  3. بلا فريج: التعديل الحكومي يُغيّر الوجوه فقط .. والسياسات لا تتبدل (5.00)

  4. "بلطجية" ومجهولون يحكمون السيطرة على ملاعب القرب بالبيضاء (5.00)

  5. حميش يرأب "الصدع الكبير" بين برلمانيين أميين و"مثقفين عارفين" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "أسبوع الغضب" يخرج نقابيين إلى الاحتجاج بتزنيت

"أسبوع الغضب" يخرج نقابيين إلى الاحتجاج بتزنيت

"أسبوع الغضب" يخرج نقابيين إلى الاحتجاج بتزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
الأحد 06 أكتوبر 2019 - 22:35

خاض الفرع الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتزنيت، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، انخراطا منه في فعاليات أسبوع الغضب، التي دعا إليها المكتب الوطني لنقابة UNTM .

المحتجون رفعوا شعارات ولافتات طالبوا من خلالها الوزارة الوصية بمراجعة شاملة لمنظومة حركية موظفي القطاع، وفتح حوار معقول مع الطبقة الشغيلة حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالحركة الانتقالية وفرنسة التعليم والبلوكاج الذي يعرفه الحوار القطاعي، إلى جانب قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكذا قضية عمال شركات المناولة.

وقال العربي إمسلو، الكاتب الإقليمي لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن هذه الوقفة، التي تتزامن مع اليوم العالمي للمدرس، هي "احتجاج على البلوكاج، الذي تمارسه وزارة التربية الوطنية على مجموعة من الملفات التي تهم مختلف فئات الشغيلة التعليمية، إضافة إلى الارتجالية فيما يخص لغات التدريس، وعدة قرارات لا تليق بمستوى القطاع التعليمي".

وأضاف المسؤول النقابي ذاته أن "الإضراب الوطني المقرر خوضه يوم 31 أكتوبر سيكون مصحوبا بوقفات مماثلة على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، وهو ما يستدعي من الطبقة التعليمية استعادة نفسها النضالي، باعتباره الكفيل باسترجاع حقوقها ومكتسباتها، والنهوض بقطاع التربية والتعليم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.