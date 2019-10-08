24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2413:2016:3319:0720:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. شبهة هتك عرض تلميذة تلاحق شخصا بإقليم سطات (5.00)

  2. بعد "صفعة الرئاسة".. "النهضة" تتصدر انتخابات تونس بـ40 مقعدا (5.00)

  3. هنود ينفتحون على تجربة متحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش (5.00)

  4. تتويج بريطاني وأمريكيَّين بـ"نوبل للطب 2019" (5.00)

  5. بطاقة التعريف الجديدة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | شباب يطالبون بضرورة محاربة البطالة في خنيفرة

شباب يطالبون بضرورة محاربة البطالة في خنيفرة

شباب يطالبون بضرورة محاربة البطالة في خنيفرة
ياسين أوشن
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 00:25

نظم معطلو "تنسيقية المعطلين حاملي الشهادات بإقليم خنيفرة" وقفة احتجاج بـ"ساحة 20 غشت" للمطالبة بالتشغيل ومحاربة البطالة.

ووفق يوسف بويه، منسق التنسيقية، فإن المبادرة ليست الأولى من نوعها، بل "تدخل في إطار سلسلة من الأشكال الاحتجاجية ابتدأت منذ تأسيس التنسيقية يوم 8 ماي؛ إذ نظمت أول وقفة يوم 23 يوليوز المنصرم والثانية يوم الأحد الماضي، علاوة على لقاءات بين المعطلين للبت في أهم مطالبهم".

وبخصوص أسباب الوقفة التي شارك فيها لفيف من شريحة المجتمع المدني، ورفعت خلالها شعارات غاضبة، ويقول بويه في تصريح لهسبريس: "البطالة متفشية، خصوصا في صفوف حاملي الشهادات الجامعية، فكيف يعقل أن تتدرج في مستويات التعليم إلى أن تصل إلى أعلى المستويات وتصطدم بعد أعوام من التحصيل العلمي بأنك لن تلج سوق الشغل بسبب تفشي ظاهرة الزبونية في تقلد المناصب"، على حد تعبيره.

واستطرد المتحدث ذاته قائلا إن مطالب التنسيقية تتمثل في "التخلص من البطالة، إلى جانب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ناهيك عن الأولوية لأبناء الإقليم في تقلد الوظائف، دون نسيان تمويل مشاريع مدرة للدخل، وكذا تخصيص منح للمعطلين وعدم تجاهل مطالبهم ومواجهتها بسياسة الآذان الصماء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.