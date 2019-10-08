توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء ، أن يظل الطقس حارا نوعا ما بالسهول الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب المملكة، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الليل و الصباح، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية فوق السواحل و السهول المحيطية الأطلسية إضافة إلى الواجهة المتوسطية.

وستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق الأخرى مع بعض القطرات المطرية في بعض الأحيان بغرب الواجهة المتوسطية، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بجنوب البلاد والجنوب الشرقي .

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية شرقية بالبوغاز ، معتدلة إلى محليا قوية من القطاع الشرقي إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية والسواحل وسهول المحيط الأطلسي .كما ستهب معتدلة من القطاع الشمالي إلى شرقية بالشرق والجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي إلى غربية في باقي المناطق الاخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 14 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و 28 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية ،و مابین 14 و22 درجة في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و 30 درجة بالمرتفعات والريف والشرق والبوغاز وبالقرب من السواحل ،وما بين 30 و 37 درجة بالسايس وسهول المحيط الأطلسي والسهول الداخلية و هضاب الفوسفاط وو الماس وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية .وستكون ما بين 37 و 44 درجة بالجنوب الشرقي والاقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا بين طنجة وطانطان ،وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل .